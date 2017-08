IPC à Djibouti : Un recul de 0,4% en juillet 2017

L’indice des prix à la consommation (base 100 en 2013) a enregistré une baisse de 0,4% au mois de juillet 2017, en conséquence, d’une diminution des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées », des «Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants», «Logement, eau, gaz, électricité et combustibles », « Transports », « Communication » et « Biens et services divers ». Cependant, les autres fonctions n’ont pas enregistré de variation. Par ailleurs, le niveau général des prix à la consommation a fléchi de 0,7% et de 0,5% respectivement en variation trimestrielle et annuelle.

Les prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont connu un recul mensuel de 0,5%. Cette baisse est due essentiellement au repli des prix du groupe « Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a » (-6,2%), mais aussi, des prix des «Pains» (-0,6%) et des «Laits » (-0,4%). Néanmoins, certains groupes de cette fonction ont enregistré une hausse. Il s’agit des « Céréales non transformées» (+0,5%), du « Boeuf » (+4,1%), des « Poissons frais » (+0,4%), des « Légumes frais en fruits ou racine » (+9,2%) et d’« Agrumes » (+3,6%).

L’évolution des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » s’est caractérisée par une chute de 1,4% sur 3 mois et de 0,7% sur 1 an. Les prix des «Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants», ont enregistré un fléchissement de 7,7% en variation mensuelle. Cette évolution est due essentiellement au prix du « Khat » qui a régressé de 8,5%, mais aussi aux prix du « tabac et stupéfiant » qui ont diminué de 8%. Cette fonction a régressé de 3,2% et 5,3% respectivement en variation trimestrielle et annuelle.

Les prix des «Logement, eau, gaz, électricité et combustibles» ont baissé de 0,2% par rapport au mois de juin 2017. On observe aussi un recul des prix de cette fonction de 0,1% et de 0,2% respectivement en termes de variation trimestrielle et annuelle.

Les prix des «Transports» ont diminué de 0,1% en rythme mensuel. Idem, les prix de cette fonction ont reculé de 0,1% sur un an.

Les prix des «communications» ont connu un repli mensuel de 1,5%. Une tendance similaire est de mise pour les variations trimestrielle et annuelle des prix de la fonction « communication », de l’ordre de -1,9% et -2,3%

Les prix des «Biens et Services Divers » ont régressé de 0,1% par rapport au mois précédent. Ils se sont distingués par une baisse trimestrielle de 0,2% et annuelle de 0,1%.

(Sources : Commissariat au Plan, DISED)