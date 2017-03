IPC à Djibouti : Un recul de 0,2% en janvier 2017

L’indice des prix à la consommation, avec base 100 en 2013, a enregistré une baisse de 0,2% au mois de janvier 2017.

Et ce, faut-il préciser, en raison d’une diminution des prix des «produits alimentaires et des boissons non alcoolisées », de la fonction « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » et de la fonction «biens et service divers ». Tandis que les autres fonctions sont restées constantes.

Le niveau général des prix à la consommation a connu une diminution de 0,4% sur un trimestre et une hausse de 2,8% en glissement annuel. Les prix des «produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont fléchi de 0,4% en rythme mensuel sous les effets conjugués du recul des prix des « céréales non transformées» (-1,6%) ; du «bœuf» (- 4%) ; du « poisson frais » (-0,9%) et « des légumes frais » (-0,3%). Cette tendance à la baisse n’a pu être inversée par l’augmentation des prix des «pains » (7,2%); des «laits» (0,4%) ; des «agrumes » (0,4%) et de «sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a » (2,6%).

En variation trimestrielle, les prix de la fonction ont régressé de 1,1%. Alors qu’ils se sont appréciés de 8,2% en glissement annuel.

Les prix de la rubrique de dépenses « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » se sont caractérisés par une légère régression par rapport aux tarifs en vigueur au mois de décembre 2016. Les prix de cette même fonction sont restés stables en variation trimestrielle. En revanche, ils ont baissé de 0,6% en glissement annuel.

Les prix des « biens et service divers» ont légèrement diminué par rapport au mois de décembre 2016. Ils n’ont guère varié en glissement trimestriel. Alors qu’ils ont plongé de 1,4% sur 1 an. Les autres fonctions n’ont pas enregistré des variations importantes pour le mois de janvier 2017 comparativement au mois de décembre 2016.

Au cours de la période sous revue, l’inflation sous-jacente (classification permettant de suivre le niveau de l’inflation qui serait obtenu en dehors des phénomènes perturbateurs que sont les produits frais et les produits énergétiques) a enregistré une baisse de 0,2% en rythme mensuel. Elle a reculé de 0,4% en variation trimestrielle. Tandis qu’elle a augmenté de 2,8% en glissement annuel.

Le niveau général des prix des produits frais a enregistré des baisses respectives de 2,4% sur un mois et de 3,1% sur trois mois. En variation annuelle, les prix des produits frais ont connu une hausse de 17,1%.

(Sources : Commissariat au Plan, DISED)