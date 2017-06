IPC à Djibouti : Une baisse de 0,6% en mai 2017

L’indice des prix à la consommation (base 100 en 2013) a enregistré une baisse de 0,6% au mois de mai 2017, en raison, d’une diminution des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » qui a influencé principalement l’indice, et cela malgré des hausses observées sur plusieurs fonctions. Le niveau général des prix à la consommation a par ailleurs enregistré une augmentation de 0,3% en variation trimestrielle et annuelle.

Les prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont enregistré une diminution de 1,7% en variation mensuelle, en raison d’’un repli important des prix des « Légumes frais et fruits ou racines » (-11.6%). Ce recul du prix des légumes est du essentiellement à une baisse du prix de la tomate soit (-18.2%) par rapport à Avril 2017.

D’autres baisses ont été enregistrées au niveau des prix de « Céréales non transformées» (-1.2%), des « Pains » (-3.9%) , des «Poisson frais » (-1.4%) et des « Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a» (-4.7%). Cependant certains postes de la fonction ont enregistré des hausses «Boeuf» (+7%), « Lait » (+0.9%), «Huiles» (+2.1%) et «Agrumes» de (+0.9%). En variation trimestrielle et annuelle, les prix de cette fonction ont progressé respectivement de 0.7% et de 1%. Malgré une baisse de l’indice global , les prix des «Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants», «Logement, eau, gaz, électricité et combustibles », « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », « Transport » et des «Bien et service divers » ont enregistré respectivement une hausse de 0.1%,0.7%,0.1% et 0.1%.

Les autres fonctions n’ont pas enregistré des variations significatives au cours du mois de Mai 2017.

Au cours de la période sous revue, l’inflation sous-jacente (Classification permettant de suivre le niveau de l’inflation qui serait obtenu en dehors des phénomènes perturbateurs que sont les produits frais et les produits énergétiques). Le niveau général des prix des produits frais a enregistré une baisse mensuelle de 4.5% et des variations de -0.2% et de +1.7%, respectivement, en variation trimestrielle et annuelle.

