IOG à Paris : Une visite historique couronnée de succès

La visite officielle du président Ismaïl Omar Guelleh en France se poursuit ce mercredi avec une rencontre prévue avec le patronat français. Hier, après avoir reçu les honneurs militaires aux Invalides, le président Ismaïl Omar Guelleh, accompagné du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l’Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon et d’autres membres du Gouvernement, s’est rendu à l’Elysée où il a été reçu par le président François Hollande.

En cette froide matinée de mardi, devant l’hôtel national des Invalides, lieu historique de l’Armée française, à Paris, on notait la présence, parmi d’autres invités français, de M. olivier Stirn, Celui qui fut dans les années 70 le ministre de l’Outre-mer de Giscard fait aujourd’hui partie des vieux amis de Djibouti. A 80 ans, il se dit fier d’une indépendance qu’il négocia à 40 ans avec les figures historiques du pays. C’est à neuf heures du matin qu’hier, le président Ismaïl Omar Guelleh arriva aux Invalides. Il fut accueilli par M. Jean-Marie Le Guen ainsi que par des officiers généraux. La Garde républicaine lui a ensuite rendu les honneurs militaires dans la cour des Invalides sous le regard symbolique d’un grand soldat français, l’Empereur Napoléon 1er. Le chef de l’Etat djiboutien a ensuite salué les officiels ainsi que les invités présents avant de se rendre à l’Elysée pour un entretien avec le président François Hollande.

L’entretien, placé sous le signe de l’amitié franco-djiboutienne, a été, selon le chef de la diplomatie djiboutienne, empreint de chaleur et de fraternité. Les deux hommes avaient déjà eu des entretiens en aparté à plusieurs reprises et sur de nombreux sujets d’intérêt commun mais la rencontre d’hier, organisée dans le cadre d’une visite officielle, revêtait de ce fait un caractère particulier et les deux dirigeants ont d’emblée discuté des sujets à l’ordre du jour. Il a beaucoup été question d’économie entre les deux hommes, mais aussi de défense et de stratégie et de coopération dans le domaine du développement social.

Le chef de l’Etat djiboutien a exprimé son attachement aux liens avec la France, des liens dont la consolidation lui tient à cœur. Poste avancé de la Francophonie dans une région majoritairement anglophone, Djibouti abrite une base militaire française et reste liée à la France par des accords de défense. La défense, il en sera justement question ce mercredi et des accords seront d’ailleurs signés. Notons aussi que, dans la journée d’hier, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf a présidé la cérémonie de lancement des travaux d’extension de la Chancellerie djiboutienne, rue Emile Menier, dans le 16e Arrondissement de Paris. Un nouvel immeuble d’habitation, composé de seize appartements, dont la résidence de l’ambassadeur, sera construit sur un terrain attenant au bâtiment actuel. Le chantier, confié à Colas Bâtiment, sera livré dans un an.

Au cours de cette cérémonie à laquelle ont participé de nombreuses personnalités dont des ambassadeurs africains et arabes mais aussi des Français dont Maître Szpiner, le talentueux avocat de Djibouti, le ministre des Affaires étrangères a tenu à préciser que la visite officielle du président IOG en France avait permis aux deux pays de démentir les prédictions de tous ceux qui affirmaient que l’amitié franco-djiboutienne avait vécu. Ce mercredi, le chef de l’Etat sera reçu au siège du MEDEF où il prononcera un discours. Il est d’ailleurs accompagné du président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Ilyas Moussa Dawaleh, de la vice-présidente Magda Coubèche et de plusieurs hommes d’affaires djiboutiens dont M. Houssein Mahmoud Ahmed dit Kamaj et de M. Gamil, patron des établissements éponymes. Ce sera la troisième rencontre du genre entre le président IOG et les entreprises du CAC 40. Depuis 1999, le président français n’a de cesse d’appeler les hommes d’affaires français à venir investir à Djibouti. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette année-là. Et en ce mercredi 1er Mars, cette énième rencontre sera peut-être celle qui permettra aux deux parties d’écrire ensemble à Djibouti une nouvelle page économique.

