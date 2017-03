IOG à Paris : Le chef de l’Etat appelle le patronat français à saisir les opportunités qu’offre Djibouti

Dans le cadre de sa visite officielle en France, le chef de l’Etat djiboutien est allé hier à la rencontre du MEDEF international, au 55, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris. Il a été accueilli par le vice-président du MEDEF, Patrick Lucas. Le chef de l’Etat, accompagné de ses ministres de l’Economie et des Investissements, a prononcé un long discours devant les chefs d’entreprise français pour qu’ils se décident enfin à saisir les opportunités qu’offre Djibouti. Il s’est ensuite rendu au ministère de la défense où il a été accueilli par Jean-Yves Le Drian. Le chef de l’Etat s’est également rendu au Sénat où il a été reçu par le président Gérard Larcher.

Hier au siège parisien du MEDEF international, dans le 7e Arrondissement de Paris, la rencontre entre le président Ismaïl Omar Guelleh et les chefs d’entreprise français s’est plutôt bien déroulée. Accueilli à son arrivée par le vice-président du MEDEF, M. Patrick Lucas, qui était déjà là il y a dix ans lors de la seconde rencontre du genre, le président Ismaïl Omar Guelleh, entouré de ses ministres des Investissements et de l’Economie, Ali Guelleh Aboubaker et Ilyas Moussa Dawaleh, s’est d’emblée adressé aux opérateurs économiques français dans un discours d’une vingtaine de minutes. Le chef de l’Etat a d’emblée souligné que les liens privilégiés et séculaires entre Djibouti et la France étaient appelés à se consolider. « Nous devons y travailler et ce, dans tous les domaines d’intérêt commun », a-t-il-dit. Comme il l’avait dit en 1999 et à plusieurs reprises au cours des dix dernières années, le Président Guelleh a appelé les entreprises françaises à venir saisir les opportunités qu’offre Djibouti. Comme il l’a fait observer, le pays a connu de grands changements depuis le dernier passage du Président au siège du MEDEF, il y a six ans. Le pays s’est doté d’infrastructures modernes des réformes ont été entreprises pour renforcer la sécurité juridique des Investissements.

Le chef de l’Etat a longuement expliqué aux opérateurs économiques du Cac 40 les efforts déployés par son gouvernement pour améliorer l’environnement des affaires, efforts qui ont permis que le taux moyen de l’Investissement direct étranger, qui était de 13% dans les années 2000-2005, passe à 31% entre 2006 et 2010. « Le cadre des investissements en République de Djibouti se caractérise par une convergence d’atouts naturels, d’infrastructures modernes et de dispositifs juridiques et réglementaires. Ces facteurs combinés ont conséquemment abouti aux résultats escomptés qui illustrent aujourd’hui que les objectifs visés sont largement atteints », a estimé le chef de l’Etat. Après son discours, le chef de l’Etat a répondu aux questions des uns et des autres. Il a en outre estimé qu’il était faux de dire qu’il n’y a que les Chinois qui investissent en République de Djibouti. Il a ainsi cité l’Américain Black Rhino, mais aussi des investisseurs indiens, turcs, européens présents à Djibouti. Comme l’a fait remarquer le Président, les Français ont un atout de taille à Djibouti : ils connaissent mieux que quiconque le terrain.

« Ne soyez pas frileux, venez investir », leur a-t-il lancé. Le président du conseil d’Administration de la BRED, M. Marc Robert a mis en exergue de son côté les réformes entreprises pour renforcer la sécurisation juridique des investissements et la permanence de la stabilité macroéconomique.

Le ministre de l’Economie et son collègue des Investissements ont ensuite présenté aux chefs d’entreprise français les nombreuses infrastructures réalisées à Djibouti au cours des dernières années. Du MEDEF, la délégation présidentielle s’est rendue au siège du sénat français, au Palais du Luxembourg, dans le 6e Arrondissement. Cette visite rendue aux Sages de France a permis au Président de rendre hommage à cette grande nation française avec laquelle il voudrait voir son peuple garder des liens privilégiés. Le président a ensuite signé le Livre d’Or du Sénat dans un bureau où, à la Libération, s’était installé le chef de la France Libre, le général de Gaulle.

La journée a été conclue par une visite au ministère de la défense, à l’hôtel de Brienne. Le chef de l’Etat a été accueilli par Jean-Yves Le Drian au côté duquel il a passé en revue le piquet d’honneur de l’Armée.

Le président a ensuite présidé la cérémonie de signature de deux accords de coopération relatifs pour l’un à la Facilité offerte à la Marine française afin qu’elle puisse utiliser les infrastructures portuaires djiboutiennes et pour l’autre à la compétence territoriale de la Prévôté française.

Les documents ont été signés le M. Ali Hassan Bahdon et son homologue français Jean-Yves Le Drian. La visite officielle du chef de l’Etat djiboutien a pris fin hier à 15 heures lorsque le chef de l’Etat a regagné sa résidence privée du 16e arrondissement de Paris.

ABS