Intégrer la décentralisation et ses concepts dans le parler quotidien

Un panel de chercheurs en langues nationales, des journalistes ainsi que des communicants et des personnalités de la société civile se sont retrouvés hier à l’Institut des études diplomatiques, lors d’un atelier organisé par le ministère délégué chargé de la Décentralisation. Un moment de réflexion et d’échanges destiné à élaborer le lexique des termes de la décentralisation en langues nationales au profit des communicants et de la presse nationale. Résumé.

« Expliquer la décentralisation à l’ensemble de nos concitoyens doit passer nécessairement par la médiation des langues nationales aussi bien à la télévision et à la radio que dans la presse écrite ». Le ministre délégué chargé de la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, posait clairement les objectifs de l’atelier dont il a officiellement lancé les travaux en présence du ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh.

Dans son discours d’ouverture, le ministre a insisté sur la nécessité pour « nos langues nationales qui révèlent des richesses lexicales considérables» de «s’entendre sur les définitions, les équivalences ou encore les traductions ». Cet exercice d’harmonisation et d’ajustement sémantique demeure « indispensable pour aider les citoyens à avoir une perception parfaite du processus et des réalités de la décentralisation », déclara-t-il.

Et de souligner enfin le « rôle de premier plan » des médias dans cette quête d’installation d’un «dénominateur linguistique commun de la décentralisation ».

Le ministre de la Communication, qui s’est exprimé en langue somali, a salué l’initiative de son collègue avant d’appeler les participants à tirer le meilleur parti de cette rencontre. Il a annoncé également qu’il allait entreprendre une démarche similaire au profit de la presse nationale et du département de la communication qu’il dirige.

Après les interventions officielles, le secrétaire général du ministère délégué chargé de la décentralisation, M.Mohamed Issé Faradj a introduit la thématique de la journée. Puis, les participants se sont répartis en groupes thématiques pour travailler à la traduction d’un lexique de 77 termes et locutions allant de la lettre A à la lettre V. Les chercheurs et les linguistes ont eu fort à faire pour traduire en afar et en somali des mots et des expressions comme acte d’état civil, autonomie financière des collectivités territoriales, budget, fiscalité, huis clos, impôt, transfert de compétences, tutelle administrative, etc.

Notons au passage que ce premier atelier sera suivi de beaucoup d’autres. A terme, il s’agit pour les autorités d’élaborer un dictionnaire des termes techniques et des concepts de la décentralisation dans chacune des langues nationales, en l’occurrence l’afar et le somali. Il est entendu que la langue arabe, qui est la langue officielle du pays, possède déjà la traduction ou l’équivalence de la plupart des mots et des expressions en question.

MAS