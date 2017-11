Institut Français de Djibouti : Exposition d’aquarelles de François Dolambi

Demain soir à 19H30, L’IFD invite le public au vernissage de l’exposition d’aquarelles de l’artiste François Dolambi.

François Dolambi est un jeune artiste français de 33 ans, installé à Djibouti depuis 2015. Illustrateur et aquarelliste professionnel, il dessine et peint la nature depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, il partage avec nous sa vision de magnifiques paysages djiboutiens, leurs couleurs et souvent leur dénuement apaisant. Il pratique une peinture vive et lumineuse, une aquarelle dense et figurative, des points de vue éloignés comme des observations détaillées, toujours pour capter le regard et laisser le spectateur perdre dans les détails de ses œuvres.

L’exposition sera présentée au hall de l’IFD jusqu’au 29 novembre. L’entrée est libre.