Insécurité alimentaire dans la Corne de l’Afrique : La FAO tire la sonnette d’alarme

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a indiqué dimanche dernier dans un communiqué que plus de 17 millions de personnes sont actuellement confrontées à une insécurité alimentaire dite de «crise» et d’«urgence» et ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence dans plusieurs pays membres de l’Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD), à savoir Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du sud, le Soudan et l’Ouganda.

Selon la FAO, la sécheresse généralisée qui affecte actuellement la Corne de l’Afrique s’est aggravée, «alors que seul un quart des pluies attendues sont finalement tombées et que les précipitations prévues pour la période allant d’octobre à décembre se sont avérées insuffisantes.»

Pour Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe chargée des ressources naturelles et du climat, près de 12 millions de personnes à travers la Somalie, l’Éthiopie et le Kenya ont besoin actuellement d’une aide alimentaire.

« De graves pénuries alimentaires et des souffrances liées à la malnutrition suscitent également de vives inquiétudes dans plusieurs régions du Soudan du sud, du Soudan (au Darfour-occidental) et dans la région de Karamoja, en Ouganda », s’est également alarmée la FAO, tout en avertissant « que si cette intervention n’est pas immédiatement mise en place et qu’elle se révèle insuffisante, ces régions encourent de grands risques et les frais en seront d’autant plus élevés.»

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre qu’une catastrophe telle que la famine de 2011 ne se reproduise », a expliqué Mme Maria Helena Semedo lors d’un Panel de haut-niveau sur la situation humanitaire dans la Corne de l’Afrique, présidé par M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, en marge du 28eme Sommet de l’Union Africaine qui débute lundi à Addis-Abeba.

« La sécheresse qui prévaut dans la région est extrêmement préoccupante, et touche quasiment l’ensemble du territoire somalien mais également le sud et le sud-est de l’Éthiopie ainsi que le nord du Kenya. Ainsi et sachant que les prochaines pluies attendues ne devraient pas tomber avant minimum huit semaines et que la prochaine grande récolte ne devrait pas commencer avant juillet, des millions de personnes risquent de se retrouver en situation d’insécurité alimentaire dans toute la région » a indiqué Mme Semedo.

Le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, a appelé pour sa part à un engagement plus fort de toutes les parties afin de travailler ensemble. « Nous devons être solidaires avec la population éthiopienne vis-à-vis de la sécheresse à venir et en faire une question de justice », a-t-il dit.

M. Bukar Tijani, Sous-directeur général de la FAO et représentant régional pour l’Afrique, a averti quant à lui que l’insécurité et les chocs économiques affectent les personnes les plus vulnérables.

« La situation se détériore rapidement et le nombre de personnes ayant besoin de moyens de subsistance et d’une aide humanitaire d’urgence devrait augmenter, car la saison sèche et maigre continuera d’avoir des répercussions négatives importantes sur les moyens de subsistance et les biens des ménages ainsi que sur la sécurité alimentaire et la nutrition des populations touchées des communautés rurales », a-t-il insisté.

« Le partenariat de la FAO visant à renforcer la résilience face aux chocs et aux crises dans la Corne de l’Afrique est essentiel et se poursuivra », a promis M. Tijani. Récemment, la FAO et l’IGAD se sont entendus sur certaines étapes clés nécessaires afin d’améliorer la collaboration entre les deux entités et sur les efforts à fournir afin d’atténuer la grave sécheresse qui affecte actuellement les pays dans la Corne de l’Afrique tout en renforçant la sécurité alimentaire et l’analyse de la résilience.

Les deux organisations ont insisté sur l’importance de renforcer le rôle du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FSNWG), du Cadre intégré de classification (IPC) et de l’Unité d’analyse de la résilience afin d’améliorer l’efficacité des investissements qui financent le développement des alertes précoces, des actions rapides et le renforcement de la résilience.