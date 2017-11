Indice des prix à la consommation : Une baisse de 0,4% en septembre 2017

L’indice des prix à la consommation (base 100 en 2013) a enregistré une baisse de 0,4% au mois de septembre 2017. Cette tendance est imputable en grande partie au recul des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées», des «Logement, eau, gaz, électricité et combustibles», des «Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » et des « Communications ».

Par ailleurs, malgré une hausse de certaines fonctions, le niveau général des prix à la consommation a connu une diminution de 1,1% en termes variation trimestrielle et annuelle.

Les prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » a chuté de 1% en un mois. Cette baisse est essentiellement due au plongeon des prix du groupe «Agrumes»

( -10,1%) et des « Pains» (-7,4%) mais aussi au recul des prix des « Céréales non transformées»(-0,5%), des «Légumes frais en fruits ou racine » (-2,5%) et des viandes de « Bœuf » (-0,2%).

En revanche, certains groupes de cette fonction ont vu leurs prix augmenter tels les « Poissons frais » (+0,9%), «Laits » (+0,7%), «Huile» (+0,7%) et « Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a» (+2,7%).

Les prix de la fonction «produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont enregistré une diminution de 2% en variation trimestrielle et de 2,1% en variation annuelle. Les prix des «Logement, eau, gaz, électricité et combustibles» ont baissé de 1% par rapport au mois d’août 2017. Les prix de cette fonction ont reculé de 1,1% en variation trimestrielle et annuelle. On constate également un repli mensuel de 1,6% pour les prix des «Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer».

Les prix de cette fonction ont régressé de 2,5% et de 2,4% respectivement en variation trimestrielle et annuelle. Les prix de la fonction «Communication» ont enregistré une diminution mensuelle de 1,5%. Les prix de cette fonction ont respectivement régressé de 3% et de 3,4% en variation trimestrielle et annuelle.

Malgré une baisse du niveau général des prix, tiré en grande partie par la fonction « Alimentaire » et la fonction « Logement, eau, gaz, électricité et combustibles » qui représentent 65 % du panier de l’ IPC , les prix des fonctions « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants», « Articles d’habillement et chaussures », « Loisirs et culture », « Enseignement», «Restaurants et hôtels» et «Bien et service divers» ont enregistré des hausses respectives de 0,2%, 1,3%, 0,6%, 5,5%, 4,7%, et 1,8%.

Au cours de la période, le niveau général des prix des produits frais a baissé de 3,4% par mois, de 6,2% par trimestre, et de 7,2% par an.

Source : Commissariat au Plan, DISED