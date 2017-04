Indice des prix à la consommation à Djibouti : Un fléchissement de 0,3% en février 2017

L’indice des prix à la consommation, avec base 100 en 2013, a enregistré une baisse de 0,3% au mois de février 2017. Cette tendance est imputable au recul des prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées», de « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » et de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ». Le niveau général des prix à la consommation a connu une régression de 0,4% sur 3 mois et une hausse de 2,3% sur un an.

Les prix des « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont diminué de 0,8% sur un mois sous les effets des baisses respectives des prix des « céréales non transformées» (-0,2%) ; du « pain » (-0,4%) ; des «bœufs» (-0,4%) ; des « huiles» (-0,7%) ; des « agrumes » (-0,1%), des « légumes frais en fruits ou racine » (-6,9%), et des «sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a » (-3,9%).

Tandis que les prix des produits « poisson frais » ont progressé de (3,7%).

En variation trimestrielle, les prix de la fonction « produits alimentaires et des boissons non alcoolisées » ont fléchi de (-0,9%). Alors que ces prix ont augmenté de (6,2%) en glissement annuel.

Les prix des «boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » ont reculé de 0,6%, en raison des prix des « tabac et stupéfiant » qui ont diminué de 0,6%. Les prix de cette fonction ont baissé de 0,4% en variation trimestrielle et de 3,4% en variation annuelle.

Les prix des « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » se sont caractérisés par une légère régression de 0,1% par rapport au mois de janvier 2017. Les prix de cette même fonction sont restés stables en variation trimestrielle et annuelle.

Les autres fonctions n’ont pas enregistré des variations importantes pour le mois de février 2017 par rapport au mois de janvier 2017 ; sauf pour les prix des « meubles, articles déménagements et entretien courant du foyer » et des « biens et services divers » qui ont respectivement progressé de 0,3% et de 0,4%.

Au cours de la période sous revue, l’inflation sous-jacente (classification permettant de suivre le niveau de l’inflation qui serait obtenu en dehors des phénomènes perturbateurs que sont les produits frais et les produits énergétiques) a connu une baisse de 0,3% sur un mois. En variation trimestrielle, l’inflation sous-jacente a également reculé de 0,3% alors qu’elle a enregistré une hausse de 4,7% en glissement annuel.

Le niveau général des prix des produits frais a baissé de 1,1% en un mois, et s’est distingué par des variations trimestrielle et annuelle respectivement de l’ordre de – 2,9% et de +17,2%.

(Source : DISED)