Incendies de Balbala : Plus jamais ça !

La Primature a abrité le dimanche 23 juillet une réunion de concertation entre le comité de gestion de crise et le collectif des sinistrés. La séance de travail fait suite aux incendies survenus le mardi 18 juillet 2017 dans plusieurs quartiers de Balbala et qui ont réduit en cendres plus de 150 habitations. Présidée par le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Moumin Ahmed Cheikh, la rencontre a regroupé plusieurs membres du gouvernement et les représentants du collectif formé par les sinistrés.

Les acteurs de l’Exécutif et les porte-voix des sinistrés ont eu des échanges interactifs autour de divers sujets. Le Premier ministre par intérim a exprimé devant ses interlocuteurs la compassion et le soutien du chef de l’Etat et des membres du gouvernement dans l’épreuve tragique que traversent les concitoyens qui ont perdu leurs habitations.

M. Moumin Ahmed Cheikh a indiqué que le gouvernement avait reçu des instructions du président de la République afin que toutes les leçons de ce drame soient tirées. Il s’agit, a-t-il dit, pour le comité de gestion de crise de ne plus être confronté à ce genre de sinistre à l’avenir. Il a également précisé que sur ordre du président Ismaïl Omar Guelleh, il sera procédé dans les meilleurs délais au relogement de l’ensemble des familles du premier site sinistré, en l’occurrence celles du quartier 4 mètres de Balbala, dans des logements avec toutes les facilités construits par la Fondation «Droit au Logement » du président de la République. En outre, il a été demandé aux membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner et faciliter le relogement de ces familles à tous les niveaux (éducation, transport, santé etc.).

Par ailleurs, le Premier ministre par intérim a exhorté les ministres concernés à mettre en œuvre les mesures adéquates pour remédier aux problèmes d’accès des véhicules de secours dans les quartiers défavorisés.

Bref, M. Moumin Ahmed Cheikh a clôturé la réunion en réitérant au collectif des habitants sinistrés la disponibilité de l’ensemble du gouvernement à aider et assister les familles jetées à la rue par les incendies.