Incendies de Balbala : Le chef de la police nationale met en garde les fauteurs de troubles

Dans une conférence de presse tenue au lendemain de la déclaration du ministre de l’intérieur sur les incendies qui ont touché plusieurs quartiers de la commune de Balbala, le directeur général de la Police nationale, le Colonel Abdallah Abdi Farah a mis en garde les fauteurs de troubles qui ont tendance à accueillir les sapeurs-pompiers et les forces de police à coups de pierres. « Ce genre de comportements ne sera plus toléré », a dit le colonel Abdillahi Abdi.

« La semaine qui vient de s’écouler a été une semaine très difficile pour tous nos concitoyens qui ont été victimes d’incendies, et notamment à Balbala. Et je voudrais dire que c’est la première fois que l’on voit autant d’incendies dans notre pays et en si peu de temps. La cause en est peut-être le vent de cette période de khamsin. La police nationale, en collaboration avec la protection civile est toujours là pour éteindre les feux et soulager les populations sinistrées. Malheureusement il s’avère que notre population, se déplace en masse pour venir voir, juste par curiosité les lieux de l’incendie. Il existe aussi certains jeunes qui viennent créer le désordre et empêchent ainsi les hommes de la protection civile de faire leur travail. Ceci ne nous facilite pas la tâche. Si les hommes de la protection civile sont sur les lieux, c’est pour éteindre le feu et limiter les dégâts. Ils ne viennent pas uniquement pour voir et repartir comme souvent les mauvaises langues se plaisent à le répéter pour aller chercher de l’eau. Ils viennent toujours avec des camions remplis d’eau et cette quantité d’eau qu’ils transportent, une fois utilisée, ils doivent repartir pour se ravitailler. Malheureusement les gens ne comprennent pas ceci et ne laissent pas ces hommes faire leur travail. Ceci ne fait qu’aggraver la situation des victimes et c’est pour cela que je voudrais dire à nos concitoyens de laisser travailler ces hommes qui dédient leur vie à la protection de notre population. La police a la charge d’assurer la sécurité du lieu de l’incendie et de protéger les biens et les vies des victimes. Nous arrivons avec les moyens nécessaires à contenir ces difficultés. C’est pourquoi je m’adresse à la population, en leur demandant formellement de ne pas empêcher les hommes qui viennent secourir les victimes de faire leur travail. Je voudrais donc rappeler qu’il ne sera plus toléré ce genre d’incivilités envers les forces de la police nationale et celles de la protection civile. Désormais tous ces comportements qui nuisent au bon déroulement des opérations de sauvetage seront sévèrement punis et les fauteurs de troubles encourent de graves peines. Je voudrais conclure mon propos en rappelant à la population, qu’en cette période de vent, il y a lieu de faire preuve de vigilance. »

Propos recueillis par N. Kadassiya