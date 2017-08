Incendies de Balbala : « Aider son prochain est un devoir !»

Après les terribles incendies du 18 Juillet, d’autres sinistres ont eu lieu dans différents secteurs de Balbala. Les pompiers ont fait leur travail et, comme à chaque fois, les victimes ont tout perdu. Mais, grâce au formidable élan de solidarité qu’a suscité le drame du 18 juillet, désormais, les réactions sont immédiates après de telles catastrophes. Le président de la commune de Balbala, M. Waberi Nour et le patron des établissements Abdourahman Taha, M. Abu Ahmad, ont ainsi distribué dimanche dernier un lot important de vivres et de consommables de première nécessité à une quarantaine de familles laissées sur le carreau par le dernier incendie. Chaque famille a eu droit à un sac de riz, un sac de farine, de sucre, des cartons de pates, de boites de lait, d’huile ainsi que des accessoires des cuisines. S’exprimant à cette occasion, le président de la commune de Balbala a indiqué que les opérations de solidarité se poursuivaient et que de nombreux commerçants et hommes d’affaires ont déjà contribué. « Je suis vraiment touché par l’immense générosité dont ont fait preuve les Djiboutiens qui ont les moyens, pour aider leurs concitoyens en difficulté» a affirmé le président de la commune. Il a profité de cette occasion pour adresser ses remerciements au patron des établissements Abdourahman Taha ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette chaîne de solidarité.

Pour M. Abu Ahmad, aider ses prochains dans le besoin est un devoir pour les citoyens en général et pour tous les musulmans en particulier. « La solidarité doit être vivante et agissante. Si nous, Djiboutiens, restons solidaires les uns envers les autres, alors nous serons unis et forts », a affirmé

M. Abu Ahmad.L’homme d’affaires a par ailleurs fait observer que nul n’était à l’abri des catastrophes et que seule la solidarité pouvait aider les victimes à se relever.