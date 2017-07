Incendies à Balbala : Plus de 150 habitations parties en fumée

Hier, en milieu de journée, le feu a ravagé plus de 150 maisons à Balbala T-3 et à Barwaqo. Les pompiers mais aussi les forces de l’Ordre étaient à pied d’œuvre toute la journée pour sauver ce qui pouvait l’être. Le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, accompagné du directeur général de la police nationale, Colonel Abdillahi Abdi et du chef des pompiers, le colonel Mahamoud Moussa Mahamoud, a annoncé que toutes les familles sinistrées avaient été provisoirement placées dans des locaux réquisitionnés à cet effet. Il a toutefois déploré que, comme à chaque fois qu’un sinistre éclate à Balbala, les pompiers aient essuyé des jets de pierres de la part de ceux qu’il a qualifiés de « voyous ». «Nous sommes obligés de mobiliser les forces de l’Ordre pour protéger les pompiers de ceux qu’ils essayent d’aider », a dit le ministre avant d’ajouter que le chef de l’Etat l’avait appelé pour lui donner des instructions claires quant à l’aide à apporter aux familles sinistrées. La journée du mardi 18 juillet a été une journée noire à Balbala. C’est à T-3 que les dégâts ont été les plus importants puisque le ministre a parlé de 150 maisons parties en fumée et autant de familles restées sans abri. A Barqwaqo, le feu a détruit trois habitations en dur. A l’heure où nous mettons sous presse, on ignore l’origine des sinistres.