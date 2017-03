Inauguration du Guichet Unique : Le point avec le ministre des Investissements

Le ministre en charge des Investissements, M.. Ali Guelleh Aboubaker, a prononcé hier lors de l’inauguration du Guichet unique par le chef de l’Etat un discours dans lequel il a exprimé son enthousiasme de voir se réaliser un projet qui, a-t-il dit, constituait l’une des principales promesses électorales du Président. Pour M. AGA, la création du guichet unique constitue l’une des mesures phares de la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires.

La Nation vous propose de larges extraits de cette intervention riche en informations.

« C’est un honneur pour moi d’intervenir à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du Guichet Unique. La réalisation de cette plateforme s’inscrit dans la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires et de développement du secteur privé. En effet, le Guichet Unique est un instrument de facilitation des formalités relatives à la création d’entreprises, à l’immatriculation fiscale et sociale ainsi qu’aux services usuels et autres procédures.

Je dois d’emblée rappeler que la concrétisation de cette plateforme constitue une des promesses phares du Chef de l’Etat durant la compagne présidentielle de 2016, qui a ainsi la ferme volonté d’encourager les initiatives privées notamment en faveur de notre jeunesse contrainte au chômage de masse.

En effet, par la multiplication des initiatives privées et l’investissement dans l’entreprenariat des jeunes à travers des mécanismes appropriés, il s’agit d’améliorer leur employabilité.

Car notre objectif crucial reste la réduction du chômage et la création des opportunités nouvelles pour notre jeunesse de plus en plus éduquée. La création des entités comme le Guichet Unique a pour ambition première de renforcer la créativité, de consolider l’entrepreneuriat, d’encourager l’innovation, de rationnaliser les initiatives et d’harmoniser les actions publiques –privées.

Ainsi nous mettons l’accent sur les principaux catalyseurs économiques devant placer résolument notre pays sur le chemin du développement durable. Le Guichet Unique réunit sous un même toit les représentants de 16 services ou institutions publiques et parapubliques intervenant dans la création et le développement des entreprises. Ces représentants sont détachés de leurs administrations respectives par voie de convention passée aves l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements. Cette entité est désormais l’interlocuteur unique, regroupant en un seul endroit, combinant en un seul organe administratif, les différents départements agréés pour la création d’une entreprise. Il s’agira d’accorder, en 72 heures, les agréments nécessaires pour le démarrage d’une activité.

Rappelons qu’une série de reformes a été engagée en matière de facilitation de la création d’entreprises, notamment dans les sens de la réduction des coûts, qui passent désormais de 425 000FDJ à environ 220 000FDJ, soit une réduction de 50%.

Cette réduction inclut aussi bien les coûts de l’immatriculation Commerciale que sociale ainsi que les coûts relatifs à la patente d’activités. En terme de réduction de procédures, nos efforts sont aussi nets car on passe de 9 comptabilisées dans le dernier rapport « Doing business » 2017 à une seule procédure en un seul lieu.

Aussi, notre gouvernement est aujourd’hui fier de se doter d’une institution publique forte et inclusive, capable de répondre effacement au besoin du marché, susceptible de nous inscrire résolument dans la marche du monde ».