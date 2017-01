Inauguration de la cité Doha Al Khair à Damerjog : Une centaine de logements et des infrastructures sociales de qualité

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, a parrainé hier la cérémonie d’inauguration de la cité Doha-Al Khair dans la localité de Damerjog. L’évènement a mobilisé plusieurs ministres, dont celui de la santé, Dr Djama Elmi Okieh, son collègue à l’énergie et aux ressources naturelles, Dr Yacin Houssein Bouh et la secrétaire d’Etat chargée du logement, Mme Amina Abdi Aden aux côté des membres du corps diplomatique des pays arabes. Le préfet et les élus locaux de la région d’Arta ainsi que des notables et de nombreuses personnalités ont également pris part à la cérémonie.

La cité Doha Al Khaîr, s’inscrit dans le cadre d’un projet de bienfaisance soutenu par le Comité Africain du Secours Islamique Koweitien et d’autres ONG de bienfaisance et des partenaires du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de l’émirat du Bahrein. Le projet immobilier comprenait notamment la construction d’une cité « Doha Al Khaîr » de cent habitations modernes avec leurs équipements sociaux et des complexes comportant une mosquée, une école, un centre de santé et un atelier de broderie tous édifiés à Damerjog dans la région d’Arta.

Hier, le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed n’était pas peu fier lors de la cérémonie d’inauguration du village Doha Al Khair. Le gotha du monde politique et civil, des diplomates étrangers et les autorités traditionnelles ainsi que des notables et les représentants des communautés locales étaient tous présentes hier matin dans la localité de Damerjog.

Le préfet et le président de la région d’Arta, MM. Abdillahi Darar Okieh et Omar Djama Odowa, ainsi que le directeur exécutif de l’organisation Al Rahma International du Koweit, M. Abelghani El Kouraichi avaient minutieusement coordonné la préparation de la cérémonie d’inauguration.

Dans une ambiance festive, le public, venu nombreux a longuement acclamé les officiels. Une façon d’exprimer ainsi toute la reconnaissance et la gratitude qui les animait envers les autorités publiques et les généreux bienfaiteurs et mécènes qui ont contribué à la réalisation de la cité Doha Al Khayr. Ce projet immobilier de bienfaisance a été réalisé en un peu plus d’une année et a nécessité la mobilisation de généreux mécènes et donateurs qui ont consentis à injecter un peu plus d’un millions et demi de dollars américains. La cité et ses annexes couvrira une superficie de près de 50 hectares, et la cité est composée d’habitations de type F2 avec cuisine, toilette et véranda. Elle comprend également des complexes pour les infrastructures de base comme une école, un centre de santé, un atelier de couture et broderie et une mosquée. Des services de base comme l’eau potable avec des forages et des puits à proximité visant à assurer l’alimentation de la cité ont été mis en place également ainsi que des lignes d’alimentation électrique.

C’est une œuvre de bienfaisance à l’image de la paire de cité Moumina 1 et 2 dans les localités de Layta et Omar Jaggae.

Ce sont donc une centaine de foyers totalement démunis et livrés aux souffrances d’une existence terriblement marquée par la rudesse de la vie nomade en terre hostile à Damerjog qui pourront désormais avoir un toit digne de ce nom sur leurs têtes.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par les interventions des officiels. A commencer par le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed qui a souligné que le projet de construction de la cité Doha Al Khaîr s’inscrit dans le cadre des efforts du président Ismail Omar Guelleh, visant à offrir un toit décent et des services sociaux de base à chaque famille djiboutienne.

La cité Doha Al Khair est la quatrième de ce type construite par le Comité Africain du Secours Islamique Koweitien grâce au concours et à l’action de bienfaisance de plusieurs ONG et des mécènes des pays du golfe arabique. Au nom des autorités et du peuple de Djibouti, le ministre a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux bienfaiteurs et aux généreux mécènes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

De son côté, le ministre de la santé, Dr Djama Elmi Okieh a appelé les habitants de la localité de Damerjog de faire un bon usage et prendre soin de ces infrastructures sociales. Il a réitéré les remerciements de la RdD aux généreux bienfaiteurs qui ont permis la construction de cette cité.

Pour sa part, l’Ambassadeur du Koweït à Djibouti a loué les efforts conjoints du comité Africain du Secours islamique du Koweït et des bienfaiteurs du Golfe qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. Il a loué également les relations d’amitié et de coopération entre la RdD et les pays du golfe arabe.

Pour sa part, le chargé d’affaires de l’ambassade du Qatar, M. Nasser Bin Mohamed Abou Salla a souligné les relations d’amitié et de confiance entre la République de Djibouti et les pays du golfe en général. Il a ajouté que la construction de cette cité Doha Al Khair permettra à une centaine de familles démunies de pouvoir aspirer à des conditions de vie plus décente.

De son côté, le président du comité Africain du secours islamique du Koweït, M. Abdel Aziz El Kandari, a rendu hommage aux efforts du comité africain du secours islamique du Koweït, qui a rendu possible la réalisation de ce noble projet humain en un temps record de moins d’un an. C’est un rêve qui devient réalité pour des gens qui avaient tellement besoin de l’achèvement du chantier de construction, a-t-il souligné.

Il a exprimé ses sincères remerciements au président de la République et des autorités djiboutiennes qui ont tout mis en œuvre pour faire avancer au plus vite la construction de la cité.

Au nom de la communauté des bénéficiaires, les notables de la localité de Damerjog ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance aux bienfaiteurs arabes et aux personnalités publiques.

