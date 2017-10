IMD reçoit des hommes d’affaires turcs

Le ministre de l’économie et des finances chargé de l’industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, a reçu lundi matin dans son cabinet une délégation d’hommes d’affaires turcs conduite par le président du conseil des affaires turc, Fatih Volkam Kazora.

Introduite lundi matin auprès du ministre de l’économie et des Finances par le président de la chambre de Commerce, M. Youssouf Moussa Dawaleh, cette délégation forte de 20 industriels turcs est venue pour développer des relations commerciales entre Djibouti et la Turquie. L’homme d’affaires djiboutien Saïd Del Wais a lui aussi assisté à cet entretien entre le ministre de l’Economie et des finances et les hommes d’affaires turcs. Après avoir souhaité la bienvenue aux visiteurs, le ministre de l’Economie et des finances a fait un état des lieux des opportunités économiques de notre pays. Il a également souligné l’excellence du partenariat et de la coopération djibouto-turcs dont notamment la zone économique spéciale turque ainsi que de nombreux projets développés par la Turquie. De son côté, le président du conseil d’affaires turc Fatih Volkam Kazora s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé depuis leur arrivée à Djibouti tout en saluant les relations commerciales qu’entretiennent nos deux pays.

Rachid Bayleh