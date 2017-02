IGE – 9 nouveaux inspecteurs prêtent serment

Le palais de justice a abrité hier une cérémonie de prestation de serment de 9 nouveaux inspecteurs d’Etat de l’Inspection Générale de l’Etat(IGE). La séance empreinte de solennité s’est tenue au sein de la Cour d’appel. Placé sous l’égide de la première présidente de la Cour d’Appel, Neima Ali Warsama, l’événement a vu la participation de l’Inspecteur général de l’Etat, Hassan Issa Sultan.

Les autres acteurs de cette rencontre étaient les inspecteurs d’Etat qui ont prêté serment conformément aux dispositions de la Loi n°52/AN/04/5éme L portant sur l’Inspection générale de l’Etat. Citons en l’occurrence par ordre alphabétique Abdillahi Hassan Mouhoumed, Ali Mohamed Abdallah, Deka Ismaël Ali, Liban Mohamed Elmi, Mahammad Idriss Dabar, Mohamed Ali Iyeh, Nasra Ali Ahmed, Ralia Ahmed Abdallah, et Salah Mahamoud Omar.

Les principaux concernés ont prêté serment dans le respect des usages judiciaires «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions avec impartialité, intégrité, de respecter scrupuleusement le secret professionnel et d’observer, en tout, la réserve, l’honneur et la dignité que cette fonction impose dans le respect de la constitution, des lois et des règlements de la République et dans le respect du statut et la Charte des valeurs de l’Inspection Générale de l’Etat », ont-ils respectivement dit avec la main levée devant la première présidente de la Cour d’Appel. Notons au passage que l’Inspection Générale de l’Etat est rattachée à la Présidence de la République. Rappelons aussi que l’IGE est une institution administrative indépendante chargée d’une mission générale et permanente d’audit, de contrôle, d’investigation et d’étude en matière de gestion des deniers publics.