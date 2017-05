IGAD/UA-IBAR : Les Etats membres et les partenaires de l’IGAD unis contre la pêche illégale

Un atelier de trois jours sur le renforcement des capacités de suivi, de contrôle, et de surveillance pour une lutte efficace contre la pêche illicite s’est ouvert mardi au Sheraton Hôtel. Ces assises qui ont regroupé des experts de la pêche illicite et non réglementée concernent les pays de l’IGAD.

Le directeur de l’agriculture et de l’environnement de l’Autorité Intergouvernementale pour le Développement, IGAD, M. Mohamed Moussa, a présidé mardi au Sheraton hôtel une réunion de haut niveau avec plusieurs experts issus des pays membres de l’IGAD.

Cet atelier d’une durée de trois jours a été organisé en partenariat avec l’union africaine et le Bureau Interafricain pour les Ressources Animales « UA-IBAR » et le soutien de l’Union européenne (UE).

L’objectif de ces assises était de renforcer la capacité des Etats membres de l’IGAD en matière de contrôle et de surveillance des pêches afin de combattre efficacement, de dissuader et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée(INN) dans les pays de cette région. Au cours de cet atelier de trois jours, l’IGAD a encouragé une collaboration inter institutions dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée au niveau national et régional grâce à la facilitation et à la participation d’organismes responsables des services de protection des pêches, de la marine et de la justice de la RdD, du Kenya , de la Somalie et du Soudan.

S’exprimant au nom du Secrétaire exécutif de l’IGAD, M. Mohamed Moussa, directeur de l’agriculture et de l’environnement, a , dans ses remarques préliminaires, réaffirmé la nécessité d’une collaboration régionale pour lutter contre la pêche illégale afin de faire croître le secteur de la pêche pour contribuer au développement social, la croissance économique et la sécurité alimentaire dans la région. M. Obinna Anazie, analyste des politiques pêches et aquaculture à l’UA-IBAR, a pour sa part souligné la nécessité de la volonté politique et du soutien des Etats membres de l’IGAD pour la sécurité alimentaire dans la région et économiser les milliards de dollars perdus par la pêche INN.

Le directeur de la pêche, Ahmed Darar, a quant à lui déclaré que notre pays disposait d’un potentiel halieutique non négligeable estimé à environ 448.000 tonnes dont 5.000 tonnes sont constituées par des espèces de poissons à haute valeur ajoutée.

« Conscient de ces potentialités, le gouvernement a assigné au secteur de la pêche un certain nombre d’objectifs qui sont la contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire du pays, la réduction de la pauvreté et contribution à la croissance économique. » M. Ahmed Darar a par ailleurs indiqué que selon la dernière étude de référence ; la valeur financière de cette pêche illégale est estimée à 23 milliards d’euros et pour sa part la FAO estime à 15 à 20% des captures mondiales.

C’est donc d’un commun accord que les experts réunis ont décidé de sensibiliser les populations sur les impacts de la pêche illégale.Par ailleurs, les parties prenantes ont discuté durant ces trois jours des cadres nationaux et régionaux existants et des instruments mondiaux tels que la convention des Nations Unies sur le droit de la mer(UNCLOS), l’accord sur les stocks de poissons (UNFSA) pour aborder l’ampleur de cette pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans la région de l’IGAD.

Les experts ont ainsi élaboré un plan d’action et un cadre d’action contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée pour la région de l’IGAD afin d’établir et de renforcer la coopération régionale en matière de contrôle et de surveillance, ainsi que les problèmes régionaux d’observation des pêches. Un système d’enregistrement régional des navires de pêche a également été validé.

N. Kadassiya