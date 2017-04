IGAD Suivi et contrôle des migrations dans la Corne de l’Afrique : Un partage des meilleures pratiques

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a organisé mardi dernier, au Kempinski, un atelier sur les questions liées aux migrations dans la Corne de l’Afrique. L’initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme des migrations de l’IGAD.

L’événement a été conjointement parrainé par le le secrétaire exécutif de l’IGAD, Mahboub Maalim, le directeur du département en charge de l’Afrique de l’Est au Ministère de la Coopération Internationale et du Développement de l’Allemagne, Ralf-Matthias Mohs, et le président du comité des Ambassadeurs de l’IGAD, Shemabo Fitamo.

La cérémonie inaugurale de ces assises de 2 jours a regroupé sur place des délégués allemands de la GIZ et du KFW, des correspondants nationaux des États membres de l’IGAD, des points focaux du processus de Khartoum, des professionnels issus des rangs respectifs d’instituts de recherche, des commissions des affaires des réfugiés, du HCR, de l’OIM, et du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il s’agissait pour les instigateurs de cette rencontre d’assurer par ce biais le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées au cours des divers débats du PCR et du CMRC. D’autre de leurs priorités visent au partage des différentes pratiques exemplaires, susceptibles de servir de références en matière de gestion des migrations dans la région de l’IGAD, et au renforcement de la gouvernance migratoire au niveau national et régional.

Le secrétaire exécutif de l’IGAD l’a rappelé. M. Mahboub Maalim a réitéré le respect des engagements pris depuis 2005 par l’IGAD quant au contrôle des migrations. Il a souligné que les structures et l’expertise nécessaires existent pour aider les Etats membres à mettre en œuvre des programmes liés aux migrations.

Le discours du haut fonctionnaire de la diplomatie allemande abondait dans ce sens. M. Mohs a réaffirmé la volonté des autorités de son pays à soutenir l’IGAD dans ce domaine. Il a annoncé la mobilisation d’un financement additionnel de 30 millions d’euros pour la programmation des activités de l’IGAD en rapport avec les problématiques des flux migratoires.

La bonne nouvelle vient à point nommé pour les acteurs du programme des migrations de l’organisation régionale. Lesquels sont mandatés pour coordonner le suivi et contrôle des migrations dans la région, mettre en application les grandes lignes du cadre stratégique pour les migrations datant de 2012, et le plan d’action 2015-2020 de l’IGAD.

Mohamed Chakib