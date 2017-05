Humanitaire : La fondation “King Salman”octroie 100 tonnes de dattes au PAM-Djibouti

Le King Salman Humanitarian Aid 8 Relief Centre a octroyé hier 100 tonnes de dattes au Programme des Nations Unies pour l’aide alimentaire (PAM) opérant sur le territoire national. Le lot a été remis par l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, M. Abdel-Aziz Ben Abdallah Al-Daoud, et réceptionné par le représentant du PAM dans le pays, M. Jacques Higgins. La cérémonie de remise de don, qui a eu lieu au sein de la chancellerie saoudienne, s’est déroulée en présence du représentant de la KS Relief, M. Majed Al-Anissi, dépéché à cette occasion à Djibouti, du secrétaire exécutif de l’ONARS (Organisme national d’aide aux réfugiés et aux sinistrés), M. Houssein Hassan Darar, et de deux représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) : en l’occurrence MM. Abdoulakader Aden Ali et Mohamed Ibrahim, respectivement conseiller à la direction Monde Arabe et sous-directeur du département des relations multilatérales.

