Le point avec… Houssein Ahmed Houssein Directeur Général d’HDTL

Du haut de la tribune dressée jeudi dernier dans la grande salle de conférence du palace Kempinski, le directeur général d’HDTL, Houssein Ahmed Houssein, a prononcé un discours aux termes évocateurs sur la raison d’être et la portée de la célébration de la journée dédiée à la sécurité dans tous les dépôts du groupe Horizon à travers le monde. On reproduit ci-après la quintessence des propos que le haut responsable djiboutien a tenus devant le public réuni sur place.

« Pérenniser notre niveau élevé de sécurité »

L’objectif de 1 million d’heures de travail sans accident corporel que l’on s’était fixé au cours de la journée sécurité du 25 mars 2015 a été atteint depuis janvier 2017. Permettez-moi de remercier l’ensemble des employés d’HDTL et des employés contractuels ainsi que nos contractants pour leur contribution dans l’obtention de ce résultat. Avec ce score de 100% sur nos objectifs EHS de l’année 2016, Horizon Djibouti Terminal a franchi encore une fois une étape très importante dans la progression vers l’”Opération Excellence” et les employés d’HDTL doivent être fiers de ces résultats. Toutefois je tiens à rappeler à nos employés que le défi majeur pour les années à venir sera pour HDTL de pérenniser ce niveau élevé de performance en matière de sécurité. Pour maintenir ce record, nous aurons besoin d’employés soucieux de la sécurité dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. La sécurité doit être la responsabilité de tous les employés. HDTL reconnait le travail accompli pour encourager chacun d’entre nous à s’appliquer dans la réalisation de nos objectifs de sécurité et à maintenir un niveau de sécurité élevé dans nos activités quotidiennes garantissant à nos clients et nos actionnaires que les services d’Horizon Djibouti terminal FZCO sont sûrs, fiables et de bonne qualité.

Propos recueillis par Rachid Bayleh