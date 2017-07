Hommage posthume : Adieu l’ami

Ibrahim Mohamed Moubine nous a quittés le mercredi 28 juin à Djibouti, à l’âge de 67ans. J’ai connu Ibrahim en France, lorsque nous sommes partis de Djibouti pour nos études. Après avoir décroché sa licence, il intègre l’école des Mines de Douai. Jeune ingénieur, il rentre au pays et consacre ses 20 premières années professionnelles à le servir. En 1998, il décide de monter sa propre entreprise et réalise des projets qui marqueront à jamais le paysage architectural du pays aussi bien pour le compte de l’Etat djiboutien, que des intérêts privés ou la banque mondiale et bien d’autres encore.

Parmi ses récentes réalisations, on peut citer le siège d’Amerga, l’Atlantic hôtel, le Mulk Center, l’hôtel lagon bleu ou encore le siège de l’ADDS.

Les vrais amis partent toujours trop vite mais il avait un de ces métiers dont les oeuvres survivent à leur concepteur. Ibrahim était un homme apprécié et aimé pour sa gentillesse, sa disponibilité de tous les instants, sa bonne humeur et son honnêteté. Son expertise et ses conseils étaient connus et reconnus de tous, il est des hommes dont le nom reste à jamais gravé dans les mémoires.

Nous prions le très Haut pour l’accueillir dans son paradis éternel. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants.Inah’ lilLah wa illeyhi rajioune.

MOHAMED HASSAN KADHAFI