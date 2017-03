HOMMAGE POSTHUME A M2I

Mohamed Ismaël Ibrahim, plus connu sous l’acronyme « M2I », s’est éteint le vendredi 17 mars 2017, à Hargeisa, à 47 ans, vers dix heures du matin. La mort, la grande faucheuse, l’a emporté, à jamais. La nouvelle qui a eu l’effet d’un coup de massue nous laisse incrédules et ébaubis,créant autour de nous un grand vide à la dimension de l’espace car le regretté prenait beaucoup d’espace dans nos cœurs et dans notre quotidien.

Quand il est arrivé à Hargeisa au début du mois de février 2017, il nous avait promis qu’il rentrerait au bercail dans le courant du mois de juillet. Alors, ce fut l’allégresse collective, et on se mettait à papillonner autour des surprises champêtres, qui sûrement, lui donneraient des ailes de géant étant donné qu’il avait un goût vif et immodéré pour les paysages rustiques, calmes et fascinants. Notre choix s’était porté donc sur Arta, localité pittoresque avec ses reliefs escarpés et le silence assourdissant qui y règne. Les plats que nous allions déguster étaient aussi à ses goûts : de la viande sous toutes ses formes. Un réceptacle tout à fait intime et à son honneur. Nous l’imaginions comme d’ habitude la mine radieuse, majestueux et magistral avec son eternel sourire contagieux et ses formules toutes faites, pleines de tendresse et d’humour décoiffant.

Nous pensions aux petits détails, aux moindres prés. Pour lui, c’est cela qui comptait, les dessous des cartes, et non les choses apparentes. Il lui arrivait parfois de démonter aisément un plan que nous avions finement échafaudé pendant plusieurs jours. Mais il en fut autrement. Le destin décide à sa guise. Mohamed Ismaël nous quitte, définitivement, clap de fin de scène. C’est l’effroi général.

Ne en 1970 à Djibouti, Mohamed Ismaël Ibrahim devient professeur de français à 23 ans. Durant sa longue carrière d’enseignant, il a été alternativement formateur, conseiller de proximité et concepteur de programmes au CRIPEN. Ce fut un enseignant brillant, élégant, iconoclaste et décapant avec une queue de cheval théâtrale nouée par derrière. L’homme était aimé, apprécié pour son professionnalisme et son humanisme. Il était là toujours pour régler les petits différents tout en distillant autour de lui la bonne humeur avec sa petite formule lapidaire et immuable, jusqu’au bout « la vie est belle ! ». Homme de culture par définition, il chérissait, plus que tout, la grammaire ou les sciences du langage, domaine qui l’a tellement façonné et qui a émaillé son esprit, à tel point qu’il paraissait un ouvrage traitant méthodiquement les questions relatives aux sciences et aux arts. Pour les collègues qui l’ont connu pendant des années, M2i fut un ami, un collaborateur ingénieux, humble et admirable pour son courage car il s’opposait, avec sa carrure imposante et sa fougue mordante, aux méchants et autres opportunistes de tout acabit, qu’il croisait sur son chemin. Il était tout sauf malhonnête : rieur, satirique, émotif, grincheux, impétueux, aux crocs mordants et poings solides, vigoureux. Les entraves et embuches, il fonçait tout droit dessus, toutes voiles dehors. Jamais il ne les contournait. Sa nature était faite ainsi. Impossible de déroger aux principes d’honneur et de dignité. C’était un bon vivant, un écosystème, à lui tout seul, atypique, imparable, et on pouvait rester près de lui sans être ennuyé ! Nous ne perdons pas seulement un ami, un pilier essentiel, et cette mort impudique nous prive à jamais de sa compagnie ! en 2010, il parvient à se hisser au sommet, et devient conseiller technique en charge de la communication, auprès du ministre de la communication de l’époque, M. Abdi Houssein, ascension que nous avons dignement fêtée avec à la clé des chants somalis langoureux et affectifs, interprétés par son chanteur préféré, en l’occurrence Mohamed Aden Samatar. Fertile et dynamique, il produisait des écrits divers, organisait colloques et autres séminaires au profit du ministère jusqu’à son dernier souffle. C’était un exemple d’engagement et de dévouement parce qu’il aimait faire les choses à la perfection, et non les grignoter ou les gâter comme un macaque.

Au mois de décembre 2014, il fut foudroyé par un AVC et c’est ce violent accident qui l’a de nouveau frappé fatalement, puisqu’il est resté dans le coma pendant trois jours avant de succomber. Hélas ! Ceux que nous aimons le plus sont pareils à ces comètes lumineuses, uniques, drainant derrière elles des trainées de poudre et de poussière qui les rendent impérissables et indestructibles. Mohamed Ismaël Ibrahim a été cette lumière, ce réverbère qui a éclairé, personnellement, ma route et mon destin pendant un quart de siècle !

Repose en paix, Ö COW BOY, GRAND GUERRIER, illustre combattant et ardent défenseur des causes nobles et justes ! Chapeau bas pour saluer ta mémoire ! La famille éducative, tes amis et tes proches te garderont toujours à l’esprit. Dors en paix, mon éternel cher frère ! Que la LUMIERE SOIT AVEC TOI ETERNELLEMENT, et que la vie dans l’AU-DELA soit belle, pour toi! Amen.

Aden Mohamed Warsama (Adama)

Enseignant