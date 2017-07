Hommage aux figures historiques

Dans son discours de lundi soir, le chef de l’Etat a longuement évoqué le long chemin qui a mené à l’indépendance nationale et a rendu hommage à ceux sans qui ce rêve n’aurait pu se réaliser.

Il a d’abord cité le président-fondateur Hassan Gouled Aptidon, celui dont la sagesse, la clairvoyance et le sens élevé des responsabilités ont permis à la jeune nation de tracer son chemin au milieu des tumultes.

Le chef de l’Etat a ensuite cité Ahmed Dini Ahmed qui a été le premier président de l’Assemblée nationale et le premier Premier ministre de M. Gouled. Le chef de l’Etat a salué l’ouverture d’esprit et le sens du dialogue de l’ancien secrétaire général de la LPAI dont les reparties cinglantes ont marqué les années de lutte pour l’indépendance.

Il a aussi évoqué Barkat Gourat Hamadou, qui était sénateur en 1977 et qui fut ensuite pendant 24 ans Premier ministre sous Gouled et sous Guelleh. Le chef de l’Etat a salué en lui un homme d’Etat, un esprit libre et un artisan d’une Djibouti en paix, rassemblée et réconciliée avec elle-même. Il a aussi rendu hommage à Mahmoud Harbi qui fut le premier des leaders politiques des années 50 à revendiquer l’indépendance du territoire et qui appela à voter non au référendum de 1958. Comme l’a rappelé le président Guelleh, Mahmoud Harbi a été le concepteur du drapeau vert-blanc-bleu frappé d’une étoile rouge.