Hodane : La police de Hodane met la main sur un voleur d’ordinateurs

Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, le service de la communication de la police nationale indique que le commissariat de police de Hodane vient d’élucider une affaire de vol d’ordinateurs et autres bijoux grâce à un minutieux travail de recherche et de filature. C’est le mardi 4 Avril à 6h du matin que les policiers du Commissariat de Hodane ont fait une descente dans la planque du suspect. Et la descente a été plutôt fructueuse puisque le lieu était une véritable caverne d’Ali Baba : 7 ordinateurs portables, 3 disques durs externes, 3 téléphones portables, 2 écrans plats, 1 projecteur, 1 collier, 3 boucles d’oreilles et une chaîne, le tout d’une valeur de 2 millions de FDJ. Le LT/ COLONEL SAID ABSIEH, interrogé par la presse, s’est félicité d’avoir pu interpeller le voleur avant que les objets ne soient vendus. L’auteur des faits a été déféré au parquet.