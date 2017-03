Histoire d’Aïcha Isman Adoch : Une petite miraculée sous surveillance médicale à Paris

Le 11 janvier 2017, 90 enfants âgés de 5 à 11 ans, conduits par Abdourahman Ahmed Youssouf, responsable de l’école Nasri et président de l’association djiboutienne de l’enseignement Privé (ADEP), visitent le camp animalier, dénommé «Refuge Décan» et situé à Douda. Lorsque des lions s’échappent de leur enclos en raison d’une défaillance humaine et attaquent les élèves. Les fauves tuent sur place une jeune femme accompagnant les écoliers et blessent 2 fillettes de 6 et 7 ans dont une grièvement, en l’occurrence la petite Aïcha Isman Adoch.

Nombreux sont les djiboutiens et expatriés qui ont entendu parler du refuge Decan, crée en 2001 par une association éponyme. L’endroit, sis à Douda, abrite d’espèces animales menacées d’extinction parce que victimes de braconnage. On y trouve des guépards, des zèbres, des ânes en provenance de la Somalie, des oryx, des autruches, des tortues, des hyènes de Djibouti, et des lions offerts par un ex ministre somalilandais à la République de Djibouti le 24 octobre 2010. Le gouvernement djiboutien confia alors la garde des fauves au refuge Décan.

Le 11 janvier 2017, les élèves de l’école Nasri sont partis visiter le camp animalier de Douda. Sous bonne escorte d’adultes, les écoliers arrivent sur place vers 9h du matin. Dès leur descente des bus, les enfants sont regroupés sous la supervision du vétérinaire et principal responsable du refuge Décan. Citons en l’occurrence le Dr. Bertrand Lafrance qui leur donne des consignes générales de comportement avant de les introduire près des animaux. «Ne pas crier, ne pas courir, rester groupés, ne rien jeter par terre, ….etc.» dit-il aux enfants. Et il ajoute «La colonne d’enfants se met en marche derrière moi tandis que le groupe des plus petits sont rassemblés par Idriss et Awaleh, les gardiens responsables des visites du secteur des lions.»

Il est 9h 30 du matin, lorsque tout d’un coup un des bénévoles lance un cri d’appel, hurlant qu’un des lions s’est échappé de son enclos. «Je réalise la gravité de l’évènement et je me mets à courir à mon tour. Au passage je me saisis d’une perche en bois cloutée. Arrivé à quelques mètres de l’enclos d’Amalia la jeune lionne, je tombe nez à nez avec le vieux mâle qui m’ignore et effectue le tour de l’enclos, manifestement plus intéressé par Amalia que par moi. Je comprends immédiatement que je n’ai pas grand-chose à craindre du mâle qui cherche une issue pour rejoindre la femelle. Dans le même temps entre l’enclos d’Amalia et celui, beaucoup plus grand des 3 adultes (dont le vieux mâle échappé) j’aperçois dans les acacias, deux bénévoles et un accompagnateur. Ils entourent une femme blessée qui est allongée sur le sol», nous a confié le Dr. Lafrance.

Les lions ont capturé une fillette de 6 ans. Elle se nomme Aïcha Isman Adoch. «Toujours vivante, elle est assise dans le fossé qui sépare les lions de la clôture. Les lions sont parvenus à la capturer en glissant leurs pattes sous le grillage déjà soulevé par le vieux mâle qui s’était échappé quelques minutes plus tôt. Ils l’ont tirée pour la ramener à l’intérieur. Pour le moment, elle est dans le fossé au milieu des épineux, délaissée à 3 mètres à peine des 2 fauves qui ne semblent pas s’en préoccuper. Ma réaction est immédiate malgré l’horreur du tableau. Je décide de pénétrer dans leur enclos par une des extrémités de la clôture. A l’endroit même où on leur distribue la nourriture.

Je me retrouve face au système de trappes que sécurise une double clôture électrifiée. Les cadenas sont en place mais je n’ai pas les clefs. Je suis rejoint sur place par Omar et Darar, deux volontaires du camp. Je demande leur aide mais ils sont tétanisés par ce qui se passe. L’un d’entre eux me passe un pot de fer sur lequel je pourrais taper et effrayer les lions. C’est ce que je faisais quand ils sont arrivés du Somaliland en 2010 mais le temps a passé, et le plus jeune d’entre eux, qui est né ici, n’a jamais connu cet artifice», nous a révélé le responsable du camp animalier.

Le Dr Lafrance reprend son souffle et semble revivre une scène qui aurait pu être fatidique. « Je pénètre dans l’enclos des fauves afin de sauver la petite Aïcha. D’un coup, c’est l’horreur. La lionne bouge, se lève, se saisit d’Aïcha par la tête. Je devine la force de l’animal qui extirpe Aïcha du fossé sans aucun effort. La petite est traînée par le bras sous l’arbre où la lionne est rejointe par le jeune mâle. Ballottée entre les deux fauves, je m’attends à une mise à mort insoutenable. Je détourne le regard. Je me mets à hurler des ordres pour qu’on me vienne en aide» nous a-t-il indiqué. Selon les témoins occulaires de ce drame, la petite fille est vivante. Elle est entre les gigantesques pattes de la lionne qui lui lèche le visage et les membres.

Quelques instants plus tard, les félins se désintéressent de la fillette. «Je fais signe à Aïcha de venir vers moi. La gamine ne peut rien faire bien entendu. Ses blessures sont sévères mais de là où je suis, je ne les vois pas. Elle est choquée, forcément. Je la prends dans mes bras. Elle gesticule, blessée de partout mais elle peut parler. Un seul mot sort de sa bouche ‘‘libaah, libaah, libaah’’», nous a raconté le Dr. Bertrand Lafrance après avoir sauvé la fillette. Celle-ci a été grièvement blessée par les fauves. Une chaîne de solidarité humaine s’est ensuite mise en place autour de la très jeune patiente au visage angélique. Avec l’appui de l’ambassade de France à Djibouti, elle a été admise à recevoir les premiers soins des praticiens de l’hôpital militaire, sis au sein de la base aérienne de l’Armée française. Son cas a nécessité une évacuation d’urgence vers un hôpital en France suivant les conseils avisés des médecins militaires français.

Le rappel émane d’Isman Adoche, le père d’Aïcha, qui est venu nous voir dans les locaux de notre journal. « Le président de la République et les membres de sa famille nous ont apporté la plus grosse aide financière. Ce qui a permis de couvrir les frais de location de l’avion sanitaire, d’hospitalisation de ma fille, et d’hébergement de ma famille à Paris. Actuellement, l’état de santé d’Aïcha s’améliore. Je voudrai remercier en premier lieu notre chef de l’Etat.

M. Ismaïl Omar Guelleh, et la première dame, Mme Kadra Mahamoud Haid, pour leur générosité salvatrice. Je ne manquerai d’exprimer mon sentiment de gratitude envers l’ambassadeur de France à Djibouti, le chef de la chancellerie américaine, notre ambassadeur en France, les bénévoles du refuge Décan et plus particulièrement le Dr. Lafrance vétérinaire et président de l’association Décan», a-t-il affirmé d’une voix enrouée laissant transparaître son émotion.

Toujours est-il que le drame de janvier dernier au refuge Decan n’entachera en rien la mission de l’association Décan qui entend sécuriser davantage et pérenniser cette réserve naturelle pour les animaux.

Le Dr. Bertrand Lafrance et son équipe de bénévoles s’emploient à en faire un lieu de connaissances, de découvertes et d‘échanges pour nos enfants afin de les amener à mieux comprendre la faune et la flore qui les entourent.

A raison d’ailleurs puisque le camp animalier Décan est le seul refuge pour animaux de notre pays.

Rachid Bayleh