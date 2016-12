Un haut responsable du fonds saoudien s’entretient avec le Premier ministre

En visite de travail à Djibouti, le numéro deux du Fonds saoudien, Fowzi Bin Alyan Al Saoud, directeur des Opérations du fonds pour Djibouti, a été reçu samedi dernier par le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed. L’entretien a porté sur l’état d’avancement des projets financés par le fonds à Djibouti et a été marqué par une distinction remise au visiteur par le Premier ministre AKM.

Entre le royaume d’Arabie saoudite et la République de Djibouti, il existe des relations anciennes et solides caractérisées par la solidarité. C’est sous le signe de l’amitié et de la fraternité que fut placé l’entretien qui a eu lieu samedi à la primature entre le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed et le numéro deux du fonds saoudien, M. Fowzi Bin Alyan Al Saoud, Ce haut responsable du fonds saoudien est le directeur des Opérations du fonds pour Djibouti. Et ses discussions avec le Premier ministre ont été centrées essentiellement sur les projets financés à Djibouti par le fonds saoudien dans le cadre du programme d’Investissement national (PIN). La rencontre a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Djama Elmi Okieh, du secrétaire-général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed et de l’ambassadeur de Djibouti à Riyad, Dya-Eddine Saïd Bamamakhrama.

Pour le Premier ministre AKM, ces projets financés par le Fonds saoudien sont vitaux pour le développement économique du pays. Il l’a souligné avec force samedi lors de cet entretien avec le haut responsable saoudien. Ce dernier a pour sa part vivement remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et a indiqué que le fonds saoudien était disposé à soutenir davantage le développement économique du pays. Les deux hommes ont largement discuté de l’avancement des projets.

A l’issue de l’entretien, le Premier ministre a élevé le visiteur au rang de chevalier dans l’ordre national du 27 Juin, une distinction qui témoigne de l’importance qu’accorde la RdD à son partenariat avec le royaume.

Après son entretien avec le Premier ministre, le directeur des opérations du fonds saoudien a participé avec le secrétaire général de la Primature à une réunion sur le PIN en présence de l’ensemble de l’équipe en charge de ce programme. L’état d’avancement des projets financés dans le cadre de la subvention du royaume de l’Arabie saoudite (50 M USD) ainsi que les modalités de son décaissement étaient inscrits à l’ordre du jour de cette importante réunion de travail.

Pour rappel, le FSD a été créé par décret royal le 1er septembre 1974 en tant qu’organisme à travers lequel le Royaume d’Arabie Saoudite accorde une aide bilatérale aux pays en développement afin de soutenir leurs mesures d’amélioration des conditions de vie des populations.