Hassan Gouled Aptidon : La vie et l’œuvre du père de la nation

Il a traversé le vingtième siècle d’un bout à l’autre. Né en 1916, Hassan Gouled Aptidon est devenu en 1977, le premier président de la République de Djibouti. Il était âgé de 65 ans et, très vite, les Djiboutiens l’affubleront d’un surnom affectueux : le « vieux ». Pendant vingt-deux ans, il dirigera le pays avec sagesse et clairvoyance. En 1999, il décide de quitter le pouvoir. Une page se tournait. Après presque toute une vie consacrée aux responsabilités publiques, Hassan Gouled Aptidon redevenait ainsi un simple citoyen. Son histoire se confondait avec celle du pays. Il fut vice-président du conseil de Gouvernement en 1958, député au palais Bourbon, député territorial, ministre de l’Enseignement, président de la LPAI puis, enfin, président de la République. C’est dans la nuit du 26 au 27 juin 1977, lorsque la République de Djibouti a été proclamée que les parlementaires élisent Hassan Gouled président de la République. Ce soir-là, il prononcera un discours dont les mots résonnent aujourd’hui encore aux oreilles de ceux qui étaient là : « Ecoutez-moi, soyez attentifs, vous tous, ouvriers, artisans, commerçants, employés, fonctionnaires, et vous, bergers qui marchez avec nos troupeaux, vous êtes tous indispensables à la vie de notre pays ; cette victoire est la vôtre car vous êtes le peuple ».

En mai 1999, lorsque le moment fut venu pour lui de quitter le palais de la République après l’investiture du président élu un mois plus tôt, Ismaïl Omar Guelleh, il salua une dernière fois les couleurs nationales sur la jetée du Gouvernement, avant de s’en aller avec panache. Au cours des jours suivants, les hommages pleuvent. Ses amis, notamment Saïd Ali Coubèche, saluent en lui un gentleman qui incarnait une « certaine façon d’être ». Quelques années après avoir quitté le pouvoir, le président Gouled a la douleur de perdre celle qui avait partagé sa vie pendant plus de soixante ans : Aïcha Bogoreh. Le pays tout entier compatit à sa douleur et lui exprime sa solidarité. Stoïque, il serre les mâchoires comme il avait coutume de le faire et continue la route. Le 21 novembre 2006, il s’éteint paisiblement chez lui à Haramous. Il avait 90 ans. La nation djiboutienne dans son ensemble rend hommage au père de la nation. Il sera inhumé au sein du camp Cheikh Osman où un mausolée sera érigé. Lundi dernier au stade qui porte son nom, son successeur au palais de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui a été pendant 22 ans, son plus proche collaborateur, lui a rendu encore une fois un hommage appuyé et ému. Il a salué sa politique de sagesse et de clairvoyance et son unité à l’unité nationale. Il a rejoint, a-t-il dit, le panthéon des hommes d’exception.

