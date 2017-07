Hajj 2017 : Le temps des préparatifs

Il était question de l’encadrement des pèlerins djiboutiens appelés cette année à se rendre sur les lieux saints de l’Islam, mercredi dernier au cabinet du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture, et des Biens Waqfs. Le ministre Moumin Hassan Barreh y a abordé avec plusieurs responsables concernés de son département ministériel divers aspects de cette problématique.

Dans son discours d’ouverture de la séance de travail, le ministre a souligné l’intérêt particulier que le président de la République accorde au déploiement d’efforts et des moyens adéquats afin de faciliter le séjour des pèlerins nationaux à la Mecque et à Médine. Il s’agit, a-t-il dit, de réunir les conditions optimales grâce auxquelles les fidèles djiboutiens pourront accomplir leur devoir religieux sur les lieux saints de l’Islam en toute sérénité. Le rappel lui a ensuite valu de passer en revue les mesures mises en œuvre par son ministère dans divers domaines à cet effet. Citons, entre autres, le transport et l’encadrement des pèlerins, la vulgarisation des pratiques du Hajj en vigueur à la Mecque et à Médine, la prise en charge et le suivi sanitaire des malades et personne âgées.

M. Moumin Hassan Barreh a par ailleurs exigé de ses subordonnés le respect des engagements pris envers les autorités saoudiennes en charge de la supervision du Hajj. Le ministre a exhorté les membres des différents comités sous sa tutelle à accentuer la synergie de leurs actions au service des pèlerins djiboutiens.

« J’attends de chacun de vous qu’il représente bien et donne une image positive de notre pays dans l’accomplissement des missions qui vous sont dévolues avant, pendant, et après le Hajj », a-t-il lancé à l’endroit de ses proches collaborateurs.

Zouhour