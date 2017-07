Le groupe Mahindra s’implante à Djibouti

Hier, le ministre délégué au Commerce, M. Hassan Houmed Ibrahim, a parrainé la cérémonie inaugurale de l’implantation du Groupe Mahindra à Djibouti. La firme Mahindra a dépêché de hauts représentants de commerce. L’évènement qui s’est déroulé dans la salle de la Corniche a mobilisé le gotha du monde des affaires ainsi que de nombreuses personnalités qui ont pu découvrir les activités du groupe Mahindra à travers le monde et ses ambitions pour Djibouti et l’Afrique.

Annoncé depuis quelque temps, c’est désormais officiel, le Groupe MAHINDRA est présent à Djibouti avec des véhicules SUV, des CV et une large gamme de Pickups. La société s’est associée à Lotaah General Trading LLC, un acteur majeur sur le marché automobile de Djibouti.

Hier, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. La salle des fêtes de la corniche s’est transformée en un véritable showroom automobile où étaient exposés les différents types de véhicules proposés par la marque. Il s’agissait notamment de SUV populaires – Mahindra XUV500 et Mahindra Scorpio, des Pickups – Mahindra Scorpio Pick Up (Double Cab et Single Cab) et Mahindra Bolero Pick Up (Double Cab et Single Cab); Et les véhicules commerciaux qui comprennent Mahindra Alfa Cargo et Mahindra Alfa Passenger dans la catégorie des trois roues motrices, tous inclus dans le portefeuille de la société pour Djibouti.

Officiels et invités ont pu savourer cette belle présentation avant de suivre les interventions des responsables. À commencer par, M. Arvind Mathew, chef des opérations internationales, Mahindra & Mahindra Ltd. qui a déclaré : “Au fil des années, Mahindra s’est avéré être un acteur crédible en Afrique et notre incursion à Djibouti, un marché important en Afrique de l’Est, va continuer à renforcer notre engagement et consolider notre présence dans la région. Nous avons trouvé le bon partenaire avec Lotaah General Trading LLC qui est bien respecté localement et je suis sûr que leur solide connaissance des pratiques commerciales et de l’expertise professionnelle contribuera à notre succès. À l’avenir, notre effort consiste à élargir notre réseau dans cette région qui nous permettra de mieux comprendre et mieux servir nos clients “.

De son côté, M. Krishnan, Directeur commercial du groupe Lootah, General Trading LLC, a déclaré: « Mahindra est une marque respectée en Afrique et surtout en Afrique de l’Est. La société a une forte présence dans cette région et ses véhicules ont développé une réputation pour leur capacité «aller partout» et une forte proposition de valeur. Nous sommes ravis d’être associés au Groupe Mahindra et de les représenter comme leur distributeur à Djibouti. »

Le ministre délégué au commerce, M. Hassan Ibrahim Houmed, a d’emblée salué l’entrée du groupe MAHINDRA dans le marché Djiboutien. « Depuis votre annonce d’entrée sur le marché djiboutien (…) et votre intention de faire de notre pays une centrale de distribution pour la sous région, nous ne pouvons que vous féliciter, vous encourager dans cette belle aventure et ce, avec beaucoup de détermination et d’abnégation de notre part.»

L’occasion pour le ministre de rappeler les efforts tous azimuts entrepris par le gouvernement Djiboutien dans le but de faciliter les échanges commerciaux et partant le développement économique. Il a cité notamment la création d’un environnement favorable aux affaires, avec une monnaie stable, et des incitations fiscales. M. Hassan Ibrahim a évoqué aussi les grands projets d’infrastructures routières, portuaires et ferroviaires destinés à favoriser les échanges commerciaux.

Au-delà des interventions officielles, les officiels du Groupe Lootah et de la firme MAHINDRA ont également fait une large présentation sur les domaines d’activités et les secteurs clés où intervient la multinationale MAHINDRA.

À ce titre, le responsable du business international du groupe Mahindra, a présenté sa société comme un conglomérat d’entreprises pesant près de 19 milliards de dollars et qui est engagé dans la recherche de solutions de mobilité innovantes, visant à stimuler la prospérité rurale, d’améliorer la vie urbaine, et de nourrir de nouvelles entreprises tout en favorisant les communautés.

Notre groupe, a-t-Il affirmé, a «une position de leader dans les véhicules utilitaires, les technologies de l’information, les services financiers et la propriété des vacances en Inde et est la plus grande entreprise de tracteurs au monde, en volume. Il jouit également d’une forte présence dans l’agro-industrie, les composants, les véhicules utilitaires, les services de conseil, l’énergie, l’équipement industriel, la logistique, l’immobilier, l’acier, l’aérospatiale, la défense et les deux roues. Basé en Inde, Mahindra emploie plus de 200 000 personnes dans 100 pays.»

Par ailleurs, un film promotionnel projeté devant les invités a vanté les mérites des véhicules Mahindra qui sont « réputés pour leur look robuste mais élégant et leur efficacité énergétique supérieure et sont bien adaptés à la fois pour les loisirs et l’utilisation commerciale. Lotaah General Trading LLC SA a mis en place une forte présence physique avec un centre d’exposition et de services moderne à Djibouti. La société est déjà un distributeur exclusif pour plusieurs autres marques de renommée mondiale dans le secteur de l’automobile » selon le petit film.

A la fin de la cérémonie, les premiers acquéreurs des véhicules de la marque MAHINDRA ont pu recevoir les clés de leurs voitures des mains des officiels et des personnalités présentes.

MAS

Ils ont dit…

M. Hassan Houmed Ibrahim

Ministre délégué au Commerce

« Je suis particulièrement heureux de participer à cette cérémonie d’inauguration officielle de l’implantation du groupe MAHINDRA à Djibouti. En effet, le groupe Mahindra est un grand groupe d’envergure internationale ayant une vraie assise commerciale avec un chiffre d’affaire avoisinant les 19 milliards de dollars US. (…) Je tiens à vous témoigner que votre partenariat avec le groupe Lootah General Trading, acteur majeur sur le marché de l’automobile djiboutien apporte davantage de garantie, de fiabilité et de performance commerciale à la réussite de votre activité. (…)le défi que vous vous êtes fixés à relever pour l’atteinte de vos objectifs et de vos ambitions à l’échelle régionale et continentale sera plus que jamais réalisable car notre pays jouit d’un positionnement géostratégique inédit. Il est situé sur la Corne d’Afrique, au carrefour des trois continents (Afrique, Asie et Europe) et fait partie du grand marché du COMESA avec plus de 400 millions de consommateurs et avec un produit intérieur brut de 677 milliards de dollars. Pour atteindre ce grand marché à partir de Djibouti, notre gouvernement et à sa tête le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a entrepris de grands projets d’infrastructures routières, portuaires, et ferroviaires qui favorisent sans nul doute, la facilitation des échanges commerciaux et par conséquent le développement économique de notre pays et de celui de notre région. (…) Je vous invite donc à rendre vos prix compétitifs et accessibles aux Djiboutiens afin qu’ils puissent réaliser de activités génératrices de revenus via les tricycles spécialisés en transports de marchandises et ceux spécialisés en transports de passagers».

M. Krishnan

Directeur du Groupe Lootah

« Au nom du président directeur général du Groupe LOOTAH et de sa direction, il me plait de vous accueillir à cette cérémonie inaugurale de l’implantation de la marque MAHINDRA à Djibouti. Nous avons été choisis comme concessionnaires du groupe MAHINDRA en république de Djibouti. Aujourd’hui, nous lançons une gamme de véhicules que nous comptons introduire à Djibouti depuis les écuries de Hyundai. Mahindra est une société qui pèse près de 19 milliards de Dollars et elle est l’une des plus anciennes en INDE à construire des véhicules utilitaires depuis 1947. Aujourd’hui, MAHINDRA est devenu un constructeur automobile qui produit une large gamme de produits destinés aux activités de commerce et aux loisirs. A Djibouti, nous projetons d’introduire des véhicules Alfa trois roues motrices pour le transport de passagers ou de marchandises, mais aussi des Pickups Bolero simple ou double cabine, ainsi que des Scorpio SUV simple ou double cabine et enfin des SUV de dernière génération SUV 500».