Groupe EXIM Bank : Un bénéfice net de 37,4 million de Dollars Américains pour l’exercice 2016

Le Groupe EXIM Bank a réalisé un bénéfice avant impôts de 37,4 million de Dollars Américains pour l’année 2016. Cette solide performance est le résultat des principaux pôles d’intérêts que sont, les opérations de la Banque de Tanzanie, une performance soutenue des opérations de la banque à Djibouti et aux Comores et la cession de sa participation dans une des banques. La banque a publié ses états financiers vérifiés pour l’exercice 2016 le 30 mars 2017.

“Il y a eu une croissance globale affichée par le Groupe sur tous les paramètres clés, à savoir les Actifs, les Dépôts, les Prêts et les Revenus”, a déclaré M. Selemani Ponda, Directeur Financier du Groupe Exim Bank lors de la conférence de presse tenue le 31 mars 2017 à Exim Tower, Dar es Salaam. Le capital Social de la banque s’élève à 69.9 million de Dollars Américain, tandis que les ratios de solvabilité de niveau 1 et de niveau 2sont de 17,6% et de 19,6% respectivement, bien au-delà du seuil réglementaire minimal de 10% et 12%. Les fonds propres Groupe s’élèvent à 96.7 million de Dollars Américains.

« Une assise de base financière solide offrant à la banque des capacités suffisantes pour se développer de manière organique, y compris son expansion régionale », a ajouté M. Ponda. L’actif total du Groupe Exim s’élève à 682.9 million de Dollars Américains, ce qui a permis à la banque de devenir la quatrième plus grande banque du pays en termes de taille d’actif en Tanzanie.

Au cours de l’année 2016, la banque a continué à consolider son positionnement dans les secteurs – clé d’activités, à savoir le Commerce de Détail, les PME et les Entreprises. La Banque dispose maintenant de 30 Agences en Tanzanie, dont 11 Agences situées à Dar es-Salaam. La banque affiche aujourd’hui un réseau global de 41 Agences et 68 Guichets Automatiques reparti à travers son territoire d’exploitation. La banque prévoit d’ouvrir 5 autres agences en Tanzanie au cours de l’année 2017, y compris une agence ‘Préférentielle Exim’de pointe à Masaki à Dar es Salaam.

Le commerce de détail et les PME ont contribué à 44% du total des dépôts et restent la principale source de l’augmentation du revenu net d’intérêts au cours de l’année avec une marge nette d’intérêt de 7,3%. En vue d’étendre son champ d’action, la banque a mis en place une stratégie bien établie de déploiement continuel des services numériques pour les segments de Détail et les PME au cours de l’année 2017. La banque dispose d’une solide équipe de gestion de relations pour gérer son activité de la Clientèle d’entreprise.

Au courant de l’année 2016, elle a déployé la « Solution Gestion de Trésorerie intégrée » une offre unique en son genre et adaptée, à la Clientèle Entreprise existantes et nouvelles. Les terminaux de Dépôt d’Espèces (TDE) ont pris place dans les locaux des Clients entreprises, à ce jour la banque a installé 6 terminaux de dépôt d’espèces et est en train d’ajouter un nombre important à travers ses Agences, les sites stratégiques et dans les locaux des clients. La banque a également prévu de déployer sa solution électronique « OmniChannel » pour ses Entreprises clients dès la première semestrialité de l’année 2017. La banque affiche le ratio de crédit/dépôt de 71% à la fin de l’année 2016, avec une balance équilibrée et responsable entre les emplois et la liquidité nette de sécurité.

La banque envisage maintenir une position similaire pour l’année prochaine aussi. L’Actif Non Performant brut de la Banque s’établit à 9,4% (Tanzanie), légèrement inférieur à celui de l’industrie. La banque a mis en place une unitéforte de gestion de crédit à son siège social à Dar es salaam, pour surveiller constamment la bonne santé de son portefeuille de prêt. La banque a réalisé un bond stratégique dans son expansion régional au début de l’année 2016, avec l’acquisition des parts majoritaires dans une banque en Ouganda, la 1ère empreinte d’une banque tanzanienne dans ce pays voisin. Avec cette acquisition, le Groupe a maintenant des activités dans 4 Pays à savoir, l’Ouganda, le Djibouti et les Comores, en plus du siège en Tanzanie.

La filiale en propriété exclusive de la Banque en République de Djibouti, avec 2 agences, continue d’afficher une croissance soutenue au cours de l’année, en phase avec la croissance en cours du pays. La Banque a affiché un solide bénéfice après impôt de 368.7 million de Franc Djibouti contre 102.6 million de franc Djibouti un an auparavant. Avec un capital social de 1.071 milliard de franc Djibouti, cela a entraîné un rendement des capitaux propres à 34%. La banque dispose maintenant d’une base clientèle diversifiée, touchant presque chaque segment des affaires commerciales et le marché de détail dans le pays.

La banque reste solide pour afficher une performance encore meilleure au cours de l’année 2017. La filiale de la Banque en Union des Comores (Comores) a également affiché sa meilleure performance pour tous les temps avec des bénéfices après impôts de 1.2 million de Dollar Américain pour l’année 2016. La filiale a réalisé des bénéfices depuis sa création en 2007, un attribut majeur à la capacité de la banque dans la gestion de ses opérations étrangères. La filiale compte maintenant 5 succursales couvrant toutes les 3 îles de Moroni à Anjouan et Mohéli. La banque a récemment été nommée à titre de banque exclusive de recouvrement d’impôts par le Gouvernement des Comores, une autre nouvelle initiative pionnière s’ajoutant à la liste.

Le Groupe Exim Bank a lancé des investissements importants sur les progrès de sa plate-forme technologique dans le cadre de son plan d’affaires pour l’année 2016 et conformément à sa stratégie à moyen terme visant à être «un acteur régional sérieux avec les meilleures pratiques internationales»

Au cours de l’année 2016, la banque a acquis et mis en œuvre avec succès des solutions de pointe sur la « Trésorerie intégrée », le « Base de données financières », la « Gestion de Relation Clientèle«, « la Lutte contre le Blanchiment de Fonds» et des solutions de «Paiement Electronique» en collaboration avec des partenaires de renommée mondiale. À l’instar de la plate-forme créée, la banque va d’introduire et déployer des solutions numériques uniques et innovantes pour les ‘Détaillants’, les PME, et les ‘Entreprises’ au cours de l’année 2017, dans l’ensemble du groupe.

Forte de sa culture de relation Clientèle et de son savoir faire en produits et services innovants, la banque s’est forgée une image de marque au cours des 19 dernières années. L’équipe dirigeante du Groupe demeure dynamique afin d’institutionnaliser davantage la marque Exim Bank en adoptant les règles et pratiques de gouvernance internationales, tout au long de ses opérations.

La banque a été la première institution a émettre la première obligation publique sous la forme de la Dette Subordonnée en Tanzanie en Novembre / Décembre 2015. Le titre a été officiellement coté à la bourse de Dar es Salaam dès février 2016. Au courant de la même année, le centre de formation « Exim Académie » a été distinguée du certificat de qualité ISO9001: 2015 pour la poursuite continue du renforcement des capacités humaines depuis l’année 2008. Exim Bank Tanzania a été reconnue «Meilleure Employeur en Gouvernance des Ressources Humaines» et «Meilleur Employeur en engagement des employés» par l’«Association des Employeurs Tanzaniens » au courant de l’année 2016.

…À propos d’EXIM Bank

EXIM Bank (Tanzania) Limited a été créée en 1997 et a élargi son marché en ouvrant ses filiales aux Comores (2007), Djibouti (2010) et en Ouganda (2016) et est fière d’être la première banque locale à s’installer à l’extérieur de la Tanzania. Le principal objectif est de créer de la valeur ajoutée pour ses actionnaires et de soutenir sa croissance grâce à la prestation de services différenciés et personnalisés.

La Banque est bien connue pour fournir une expérience distincte en servant les clients avec efficacité et une touche de classe. Sur une courte période de 19 ans d’existence, la banque a su établir une image de marque grâce à sa couverture géographique, ses produits innovants, sa gestion des relations et sa capacité à fournir avec célérité les services et les solutions afin de fidéliser la clientèle.