Un grand hôpital de la CNSS bientôt construit

Le gouvernement, réuni hier en conseil des ministres autour du président Ismaïl Omar Guelleh, a examiné et approuvé une série de projets de Loi dont l’essentiel concernait des accords de prêt destinés à des projets de développement. Le conseil a approuvé aussi un projet de Décret de nomination de huit hauts fonctionnaires.

Hier en conseil des ministres, le principal sujet à l’ordre du jour était un projet de Loi portant ratification d’une convention de prêt de 10, 5 milliards de francs entre la République de Djibouti et la Banque islamique de Développement pour le projet de construction d’un grand hôpital de référence pour la CNSS. Ce grand hôpital de la caisse nationale de sécurité sociale qui sera situé sur la côte ouest de la capitale, non loin du stade Gouled, offrira tous les soins de santé nécessaires à la population. Il sera doté des équipements les plus modernes et le gouvernement veut en faire le nouvel hôpital de référence qui désengorgera notre bon vieux Peltier. Ce projet s’inscrit naturellement dans le cadre de la politique de santé du président Guelleh qui veut placer Djibouti en tête des pays de la région en matière d’offre de soins de qualité à la population. Dans un tout autre registre, le conseil a approuvé un projet de texte portant ratification d’un accord de prêt entre la RdD et le FSD, le fonds saoudien pour le développement, pour la réhabilitation de la route du roi Fahd ou la nationale 9, qui relie la ville de Tadjourah à la route nationale 1, c’est-à-dire à la capitale. Cette importante voie de circulation, inaugurée en 1988, a en effet été endommagée en plusieurs endroits par les éléments naturels et sa réhabilitation permettra d’améliorer la circulation entre le Nord et le sud du territoire national. La Nationale 9 a joué et joue encore un rôle important dans le développement économique des régions du Nord du pays.