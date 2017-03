Good-Awo/Galilé/Ghalamo/Randa : Amélioration de l’accès à l’eau potable et l’hygiène Lancement des activités du projet d’appui à la dynamique locale

Piloté par l’association SOS Sahel en accord avec la politique sectorielle de l’eau du Gouvernement djiboutien représenté par la Direction de l’Hydraulique Rurale du Ministère de l’Agriculture, le projet d’appui à la dynamique locale a été lancé dans le cadre d’un appel à proposition pour une “intervention à Djibouti de la société civile en faveur de l’accès à l’eau, d’une maîtrise responsable de l’eau ainsi que de l’assainissement liquide et solide en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables”. Le financement de l’Union Européenne s’élève à hauteur de 76 million de Francs Djibouti.

Le projet constitue une intervention pilote qui a pour but de poser les bases d’une action à plus long-terme, à plus grande échelle, dans un contexte où la maîtrise d’ouvrage est peu appropriée par les acteurs locaux.

Cette action permettra à SOS SAHEL et ses partenaires locaux d’enrichir les orientations de futurs programmes d’accès à l’eau et en particulier le Programme d’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural à l’horizon 2030 financé par la BAD.

Les activités auront pour objectifs l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à la promotion de l’hygiène dans 4 localités de 3 régions de Djibouti qui comptent plus de 20000 habitants : Good-Awo (2500 habitants) et Galilé (3600 habitants) situés dans la région d’Ali Sabieh, Ghalamo (3150 habitants) située dans la région de Dikhil et enfin Randa (11410 habitants) dans la région de Tadjourah.

L’ambassadeur de l’Union Européenne à Djibouti, M. Adam Kulach, a souligné dans son discours l’importance vitale de ce projet pour les populations de ces localités. En effet l’accès à l’eau potable et l’hygiène est l’un des 7 piliers des Objectifs du Millénaire pour le Développement : “Assurer un environnement durable” est un des secteurs clés de la coopération Djibouti/UE.

Les actions de ces 3 associations locales à savoir, l’Association des jeunes du village d’Assamo, l’association “La Caravane de Développement de Gobaad” et enfin “l’Association Futur de Randa”, avec l’expertise de SOS Sahel et les soutiens institutionnels permettra de valoriser et d’encourager la dynamique locale rurale existante en favorisant la gestion participative et coordonnée de la gestion l’eau.

Dans un deuxième temps, augmenter et valoriser les capacités d’approvisionnement via de petits réseaux d’adduction d’eau potable.

Et enfin, le dernier objectif sera de permettre aux bénéficiaires de devenir indépendants et autonomes en enrichissant durablement leurs connaissances et pratiques en matière d’hygiène liée à l’eau.