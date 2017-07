Gohou et Digbeu à Djibouti : Les raisons d’un fiasco

Invités à Djibouti par l’hôtel Océania, tous frais payés, l’humoriste ivoirien Michel Gohou et son partenaire Digbeu Cravate -qui font un carton au Parlement du rire- étaient en représentation cette semaine au palais du peuple pendant trois soirées de suite. Les deux comédiens, qui sont au sommet de leur art, n’ont pourtant pas attiré les foules à Djibouti. Dans la grande salle de spectacles du palais du peuple qui peut accueillir plus de mille personnes, le public ne dépassait guère une petite cinquantaine. Les Djiboutiens auraient-ils un problème avec l’humour ? Peut-être pas puisque, comme tout le monde, ils aiment rire. Dans les années 80, l’humoriste Hanjabouf, qui faisait les premières parties de spectacles musicaux, avait un certain succès. Plus tard, le jeune comédien Gaffaneh, qui était passé maître dans l’art de faire rire, réussit à se faire un nom dans le même registre sans pour autant se produire seul. Comme son aîné, cet artiste qui était pourtant particulièrement doué, se contentait d’animer les intermèdes des concerts musicaux. Le paradoxe djiboutien, c’est que, même si on se tord de rire à chaque tirade drôle, il ne vient à l’idée de personne d’aller voir un spectacle cent pour cent humoristique. Si Michel Gohou et Digbeu Cravate avaient fait les premières parties d’Alpha Blondy ou Tiken Jah Fakoly, ils auraient certainement été applaudis par des milliers de Djiboutiens. Même si leurs cachets n’étaient pas liés au succès de leurs spectacles, les deux humoristes ivoiriens dont chaque représentation, dans leur pays comme à l’étranger, se déroule à guichets fermés, ont été frustrés de devoir jouer devant une cinquantaine de personnes. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue encore une fois que les Djiboutiens adorent les mots d’esprit, les reparties drôles, les bons mots, bref, l’humour. Mais pas l’humoriste que la société considère comme un doux raté. Alors débourser 10 000 francs pour aller voir un spectacle d’humour est considéré au mieux comme une excentricité, au pire comme une folie. D’où ce fiasco retentissant qui dissuadera tout le monde pendant un certain temps d’inviter des humoristes à Djibouti.

