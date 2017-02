Gestion des finances publiques : Le point avec… Simon Mibrathu Secretaire Général du Ministère du Budget

« La recherche de la performance et la rationalisation des ressources relèvent d’une nécessité absolue »

Notre pays, de par sa position géostratégique, ambitionne de devenir une plateforme commerciale, un carrefour régional et une terre d’échanges où se rencontrent les opportunités, les moyens financiers et les compétences humaines. C’est tout le sens de la Vision 2035 et du document de planification qui en découle : la SCAPE ou Stratégie Accélérée de Croissance et de Promotion de l’Emploi.

La SCAPE fait ressortir une série de mesures concrètes pour chaque ministère. Des indicateurs de suivi aussi qui vont mesurer l’état d’avancement vers ces objectifs.

C’est pourquoi dans la réforme de l’administration publique initiée par le président de la République, la modernisation des outils de gestion des finances publiques, qui est un gage d’une bonne gouvernance financière, occupe une place centrale.

A cet effet, la République de Djibouti appuyée par les partenaires au développement comme la BAD, s’engage dans la voie de l’adoption la gestion axée sur les résultats (GAR) et la mise en place d’un cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). Et ce dans le but qui est de renforcer son système de planification budgétaire. Il s’agit de doter le Ministère du Budget et les autres Ministères de méthodes et d’outils en vue de l’élaboration d’un cadre des dépenses à moyen terme, et l’amélioration des procédures de présentation et d’exécution budgétaire. Dans l’optique des réformes engagées, L’Etat Djiboutien veut passer à terme d’un budget de moyens vers un budget axé sur les résultats. La mise en place d’un CDMT global puis des CDMT sectoriels doit permettre l’amélioration de l’allocation des ressources en assurant une meilleure articulation entre les stratégies sectorielles et la programmation budgétaire.

Du fait des contraintes budgétaires dues aux tensions de trésorerie, la recherche de la performance et la rationalisation des ressources relèvent d’une nécessité absolue dans la gestion des finances publiques. Il est du devoir de chaque administrateur de crédits d’utiliser de manière optimale l’enveloppe budgétaire allouée à son ministère en fonction des objectifs fixés dans le document de stratégie du pays SCAPE. C’est une étape vers le passage d’une gestion axée sur les résultats qui fait le lien entre les moyens disponibles et le but recherché à travers des instruments de mesures ou indicateurs de performance.

Pour appuyer l’élaboration du CDMT global et des CDMT sectoriels, le Ministère du Budget a bénéficié d’un financement ponctuel de la BAD et du savoir-faire des experts de l’agence Expertise France afin de dispenser de sessions de formation tendant à améliorer les compétences des gestionnaires de l’administration centrale. Divers outils sont introduits pour la conception du CDMT et la modernisation de la présentation du budget national. Un autre chantier tout aussi important est celui de la révision de toutes les étapes de la chaîne des dépenses à travers l’amélioration des procédures.

Déjà depuis 2011, pour garantir la transparence des opérations d’exécution et de contrôle budgétaire et conformément aux engagements de l’Etat vis-à-vis du FMI et d’autres bailleurs de fonds, le gouvernement djiboutien s’est engagé dans une profonde réforme budgétaire qui s’est articulée autour de l’adoption d’une nouvelle nomenclature budgétaire plus moderne et conforme aux standards internationaux et la mise en œuvre d’un système informatique sophistiqué de gestion des finances publiques. Ce système, auquel sont raccordées quelques directions du Ministère du budget, est amené à s’étendre vers plusieurs autres ministères sectoriels via une connexion par fibre optique.