Géothermie : L’ODDEG mobilise ses partenaires

La salle de conférence du Sheraton Hôtel a abrité hier les travaux d’un atelier organisé par l’office Djiboutien pour le développement géothermique (ODDEG) intitulé «Partenaires internationaux de l’ODDEG ». Cet atelier a réuni une cinquantaine de participants issus des organisations comme le PNUD, le PNUE, l’ArGéO, l’Union Africaine, GRMF-UAC, la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Union Européene, DFID-EAGER, le Fonds Koweitien, la JICA (Japon), ICEDA (Islande), KFW (Allemagne), BGR (Allemagne), l’AFD (France), l’IEA Geothermal, TIKA (Turquie), UNU-GTP, NDF, US-Power, IRENA, GEF.

Les travaux ont été ouverts par le conseiller du président pour l’économie et les finances M. Mohamed Sikieh qui est également président du conseil d’administration de l’ODDEG. Dans son allocution, ce dernier a souligné que le secteur de la géothermie était un secteur prometteur en République de Djibouti et que le président Ismail Omar Guelleh œuvrait d’arrache-pied pour offrir de l’énergie renouvelable à ses concitoyens à moindre coôt. Il a par ailleurs ajouté que la mission de l’office Djiboutien pour le développement géothermique consistait à traduire dans les faits la volonté du chef de l’état. M. Mohamed Sikieh a invité les partenaires présents à accompagner l’office dans ses efforts en lui apportant le soutien financier et l’expertise nécessaire.

De son côté, le directeur général de l’ODDEG, Dr Kayad Moussa a affirmé que cet atelier était destiné à informer les partenaires internationaux sur la stratégie et les projets de l’office ainsi que les moyens mis en œuvre par l’établissement public avec le soutien du Gouvernement.

Il a également fait une présentation des principaux soutiens dont bénéficie l’ODDEG sur le plan bilatéral et multilatéral ainsi que les projets pour lesquels des soutiens sont encore sollicités. « Cet atelier, a-t-il dit, vise à une meilleure connaissance réciproque, à faciliter les échanges et la coordination, en vue de réussir le développement de la géothermie à Djibouti dans les meilleures conditions de succès aux plans technique, économique, social et environnemental. »

Durant cette assise, les ingénieurs de l’office ont fait une présentation détaillée des différents forages exploités jusqu’à présent, les projets en cours et ceux en perspective. Selon les initiateurs, l’objectif principal de cet atelier consiste à acquérir l’adhésion des partenaires dans l’immense chantier de l’exploitation géothermique.

Il convient de rappeler que ce projet est suivi de près par le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui n’a ménagé aucun effort en direction du développement des énergies propres et renouvelables du pays et dont la géothermie occupe une place déterminante.

A cet égard, l’inauguration en octobre 2016 du premier forage par le président de la République témoigne de son implication personnelle constante, pour une énergie accessible à moindre coût sur l’ensemble du territoire national.

Il convient de rappeler que ce projet initié par l’ODDEG avec la réalisation du premier forage type slim-hole, dont le lancement avait été initié par le chef de l’Etat en octobre 2016, avait confirmé la présence du réservoir intermédiaire du site. Ces premiers résultats issus des premiers forages, financés entièrement par le gouvernement de Djibouti, ont permis l’établissement d’une étude de faisabilité pour la réalisation d’une centrale géothermique avec une première tranche d’une capacité de 15 MW pour atteindre 50MW à l’horizon 2025.

A cet effet, le gouvernement de Djibouti avait mobilisé, en un laps de temps court, sur ses fonds propres des moyens financiers et humains pour parvenir à lever tous les risques liés à la phase de l’exploration et à susciter l’intérêt de nos partenaires au développement.