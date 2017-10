Le général Zakaria Cheik Ibrahim reçoit le chef de l’Africom

Dans le cadre de la coopération militaire entre la République de Djibouti et les Etats-Unis d’Amérique, le chef d’état-major général des Forces Armées Djiboutiennes, le général Zakaria Cheik Ibrahim a reçu hier matin le général Thomas Waldauser, commandant du centre d’opérations militaires américaines en Afrique connu sous l’acronyme d’« AFRICOM ». Le général Waldauser dernier était accompagné d’une forte délégation composée notamment du Brigadier Commandant du Camp Lemonnier, Alexandre Hamilton et de l’attaché de l’Ambassade à l’Hôtel des Officiers des Armées « Colonel Hassan Bassoma Hassan ».

Côté djiboutien, le génaral Hassan Ali Kamil, le général Taher Ali Mohamed, Le commandant de la marine nationale, le Colonel Abdourahman Aden Cher, le colonel Osman Nour Soubagleh commandant de l’AMISOM et le colonel de l’Armée de l’Air Djiboutienne Wahib Moussa, ont assisté à l’entrevue. A son arrivée, le général Thomas Waldauser a été reçu avec les honneurs militaires dans la cour de l’hôtel des officiers. Ainsi l’hymne national des deux pays a été joué par la Fanfare de l’Armée.

Après la cérémonie, le général Zakaria et le général Waldauser ont eu un entretien en tête-à-tête qui a porté sur l’excellente relation, et la coopération militaire qui lient les deux pays. Après le tête-à-tête, les deux délégations ont eu une réunion élargie. Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les différents aspects de la coopération, se félicitant de leurs développements dynamiques et exprimant leur satisfaction quant à la constance et à la solidité des relations qui unissent la République de Djibouti et les Etats-Unis.

A cette occasion, ils ont passé en revue tous les sujets d’intérêt commun et les moyens de promouvoir l’interopérabilité entre les Forces armées des deux pays par l’échange d’expériences et d’expertises, tout en affirmant leur volonté de mettre en application les ententes enregistrées dans le cadre de cette coopération, et de développer davantage ces relations dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée. La situation en Somalie et la lutte contre le terrorisme de nos forces armées « AMISOM », ont été au centre de cet entretien.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le général Zakaria a salué le Général américain pour sa visite et a rappelé les liens qui relient les deux pays dans divers secteurs de coopérations.

Quant à lui le Général Waldauser a remercié le général pour l’accueil qui lui a été réservé lui et sa délégation. Il a rappelé que la république de Djibouti était le premier pays à soutenir l’Amérique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme après l’attentat du 11 septembre 2001.

A la fin de la cérémonie les deux délégations ont partagé un repas.