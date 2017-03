Le général Al Amr à Djibouti : Une visite qui commence sous les meilleurs auspices

Après avoir présidé la cérémonie de remise officielle d’un don de véhicules offert par le royaume d’Arabie Saoudite au corps de la Protection civile djiboutienne, le premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed a élevé le Général de la défense civile saoudienne, Souleiman Bin Abdallah Al-Amr au rang d’ « Officier de l’Ordre National du 27 Juin ».

Le Premier ministre Aboulkader Kamil Mohamed a reçu en audience hier dans le salon d’honneur de la primature une forte délégation de la protection civile saoudienne conduite par le Général Souleiman Bin Abdallah Al Amr. Le général saoudien a été introduit auprès du Premier ministre par le ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed.

Le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d’état-major de l’armée, le directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa et de hauts gradés de la protection civile djiboutienne y ont également pris part.

Lors d’un bref entretien, le Premier ministre a évoqué l’excellence des relations entre les deux pays frères. Pour lui, l’important don en matériel offert à la Protection civile djiboutienne, en est la plus parfaite illustration. Pour sa part, le général Souleiman Bin Abdallah Al-Amr a chaleureusement remercié le Premier ministre pour son accueil et s’est réjoui de son séjour dans le pays. « C’est une occasion et une opportunité pour la protection civile saoudienne de collaborer et de travailler avec la protection civile djiboutienne », avant d’exprimer ensuite le souhait de renforcer la collaboration et l’échange d’informations avec les services concernés du pays.

Enfin, il a exprimé la disponibilité de la Protection civile du royaume pour appuyer les autorités djiboutiennes dans la formation des sapeurs pompiers. L’entretien s’est terminé par la décoration du général de la protection civile du royaume d’Arabie Saoudite, promu au grade d’ « Officier dans l’ordre national du 27 juin ».

N. Kadassiya