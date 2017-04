Gendarmerie Nationale/Jandarma Turque : Un partenariat prometteur

Une délégation d’officiers supérieurs de la Jandarma Turque, conduite par le colonel Ersel Ozer, était dans la matinée d’hier de passage au quartier général de la Gendarmerie Nationale. Les visiteurs de marque au nombre de 3 étaient en compagnie de l’ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Sadi Altinok.

Dès leur arrivée sur les lieux, les officiels turcs ont été accueillis par le chef d’état-major de cette force publique et régalienne, le colonel Zakaria Hassan Aden. Après le passage en revue des troupes d’honneur, les deux parties se sont entretenues de divers sujets d’intérêt commun dans la salle de réunion de la GN. L’entrevue a aussi été l’occasion pour le haut gradé djiboutien de présenter les moyens humains, logistiques, et techniques mis à la disposition de son institution dans l’accomplissement des missions régaliennes et judiciaires qui lui sont dévolues. Notons que la Gendarmerie Djiboutienne et la Jandarma Turque, forces aux missions similaires, entretiennent depuis 2010 des relations de coopération caractérisées par une entente mutuelle et une volonté commune à renforcer leur partenariat.

La venue de cette nouvelle mission d’officiers turcs de haut niveau marque une étape clé dans les échanges entres les deux institutions et traduit l’excellence de leur partenariat prometteur.

A l’issue de cette rencontre un déjeuner a été offert aux membres de la délégation turque par le chef d’état-major de la Gendarmerie Nationale.

Dans l’après-midi de cette même journée, les hôtes turcs ont effectué une immersion au centre opérationnel de la gendarmerie (COG) qui est chargé de résoudre toute sorte de crise quelque soit sa forme et son ampleur.

Zouhour