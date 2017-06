Garde-côtes : Un don turc qui vient à point nommé

Depuis plusieurs années, les relations entre la Turquie et la République de Djibouti se consolident chaque jour davantage. Hier, dans le cadre de ces relations d’amitié et de coopération, l’ambassadeur de ce grand pays remettait aux autorités djiboutiennes un lot d’équipements militaires destinés aux garde-côtes djiboutiens : treillis, chaussures, kits d’intervention pour les unités d’élite, instruments de navigation, etc.

La cérémonie de remise de ce don turc s’est déroulée au sein de la base de Doraleh, en présence de nombreuses personnalités dont le ministre de l’équipement et des transports, M. Mohamed AbdoulkaderMoussa, de l’ambassadeur de la Turquie accrédité en république de Djibouti, M. Sadi Altinok, du directeur général de la sécurité nationale, M. Hassan Said Khaireh, du chef d’état major général des FAD, le général de division Zakaria Cheick Ibrahim et du coordinateur de la TIKAD pour Djibouti.

S’exprimant à cette occasion, le colonel Waiss a estimé que ce don traduisait l’excellence des relations fructueuses entre la République de Djibouti et la République de Turquie et reflétait les efforts consentis ensemble par les présidents des pays frères et amis, M. Ismail Omar Guelleh et M. Raceyp Tayip Erdogan.

L’ambassadeur turc a pour sa part rendu hommage aux Garde-côtes, soulignant leur efficacité au service de la sécurité maritime. Il a ajouté ensuite que son pays, la Turquie, est une nation maritime qui a une longue histoire dans ce domaine. Il a souligné que son pays était disposé à apporter toute son expertise et l’assistance nécessaire pour renforcer les capacités techniques, administratives et judiciaires des Garde-côtes Djiboutiens.

Le diplomate a par ailleurs mis l’accent sur l’excellent partenariat qui existe entre les Garde-côtes des deux pays. L’ambassadeur a aussi précisé que la célébration du 40e anniversaire de la république de Djibouti constituait le début d’un partenariat fructueux entre les Garde-côtes des deux pays.

De son côté, le ministre de l’équipement et des transports a indiqué que ce don constituait une contribution importante accordée par le gouvernement turc aux Garde-côtes et s’inscrivait dans le cadre de la coopération turco-djiboutienne. Il a par ailleurs ajouté que la Turquie était une nation sœur qui soutient activement le développement de notre pays et ce dans de nombreux domaines clés. Le ministre a enfin remercié les dirigeants et l’ambassadeur de la Turquie au nom du gouvernement Djiboutien, au nom des Garde-côtes et en son nom propre.

Ils ont dit…

Mohamed Abdoulkader Moussa

ministre de l’équipement et des transports

Aujourd’hui vous disposez des moyens d’intervention rapides qui ont été mis à votre disposition par des pays amis. J’en profite pour exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement djiboutien à l’ensemble des partenaires internationaux pour le soutien dont ils font preuve à l’égard des Garde-Côte Djiboutiens. De plus, votre rôle est important pour renforcer l’application du droit dans tous les domaines. Je note que les résultats sont notables dans les domaines de la pêche illégale, la lutte intensifiée contre la contrebande de marchandises, les migrations illégales et la traite humaine, la protection de l’environnement marin et la lutte contre la pollution. Même si beaucoup de choses restent à accomplir, un travail immense a déjà été entrepris. Mais dans le contexte actuel régional et international, votre rôle est également essentiel pour renforcer les droits de l’homme, en luttant sur notre territoire contre tout trafic d’êtres humains. En effet, la guerre qui sévit dans notre région crée un afflux de réfugiés, qui transitent dans notre pays, pour se rendre en Europe. Votre devoir est de veiller à l’application du droit dans ce domaine aussi.

Le Commandant des Garde-côtes, le colonel Waiss Omar Bogoreh

La Garde côtière djiboutienne, née de la vision du Président de la République, M. ISMAIL OMAR GUELLEH, doit être une force dissuasive capable de sécuriser l’ensemble du domaine maritime Djiboutien et faire face à toutes menaces qui viseraient à nuire aux activités portuaires et à la sécurité du détroit de bab-el Mandeb. C’est dans ce registre que la République amie de la Turquie apporte son soutien aux efforts de la République de Djibouti visant à renforcer la sécurité et la sûreté maritime du détroit du bab-El-Mandeb et du Golfe d’Aden en général. Le soutien de la République de Turquie, rejoint celui de nos partenaires américains, japonais européens et chinois. Il s’est matérialisé à travers ce don logistique qui va combler un besoin urgent afin d’habiller les nouvelles recrues, qui viennent d’achever la formation militaire élémentaire. Mais il s’agit aussi d’un partenariat à long terme afin de former des personnels compétents et qualifiés dont la Garde côtière Djiboutienne a cruellement besoin. Je tiens personnellement à adresser notre gratitude et notre reconnaissance au peuple et au Gouvernement de la République de Turquie pour leur soutien et leur foi en cette institution qui ont permis de concrétiser ce projet. Notre reconnaissance va aussi à M. Sadi Altinok, ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti qui a œuvré sans relâche au rapprochement et à la construction d’une relation fructueuse entre les deux institutions. Je vais terminer mon allocution en louant les efforts remarquables et constants que l’ensemble de nos hommes entreprennent quotidiennement pour veiller à la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien.