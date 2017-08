Garde-Côtes Djiboutiens : Le Colonel Waiss Omar reçoit le Contre-amiral Guan Baillin

Le commandant des garde-côtes djiboutiens, le Colonel Wais Omar Bogoreh, a accueilli dans son bureau une délégation militaire chinoise, conduite par le Contre-amiral Guan Baillin, chef d’état-major adjoint de la flotte de la mer de la Chine et le commandant du navire hôpital dénommé “ARK-PEACE” , le capitaine Guo Baofeng . La rencontre est intervenue après l’arrivée à Djibouti de ce bâtiment de la marine chinoise.

L’entretien a porté sur les missions de surveillance et de police en mer des garde-côtes djiboutiens. Le Contre-amiral Guan Baillin a rendu hommage au sens de l’engagement des officiers supérieurs et subalternes, et des soldats de rang de cette jeune institution nationale dans le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime au détroit Bab el-Mandeb et dans le reste de la région.

Il a également félicité le colonel Wais Omar Bogoreh pour son travail remarquable réalisé en si peu de temps afin de rehausser les capacités logistiques et opérationnelles des garde-côtes et l’a encouragé à continuer dans cette voie.