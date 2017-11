Futur centre d’incubation dédié à l’entreprenariat et au leadership des jeunes : La sensibilisation des partenaires au développement

Le ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, a présidé jeudi dernier, au Kempinski, une réunion de haut niveau consacrée au futur centre d’incubation dédié à l’entreprenariat et au leadership des jeunes. Cette réunion est destinée à sensibiliser les chancelleries étrangères et les partenaires au développement sur la problématique de l’entreprenariat des jeunes.

Au cours de cette rencontre, des experts indiens de renommée internationale – Dr Juneja, Commandant Aurora, et le professeur Jain du Global Project Service – ont fait une présentation pertinente sur le contexte djiboutien et les possibilités qu’il offre dans ce domaine. Rappelons que deux semaines auparavant, ces experts, accompagnés de l’équipe du MEFI, avaient sillonné les régions de l’intérieur pour aller à la rencontre des jeunes notamment ceux qui ont déjà exécuté des projets.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh, a, quant à lui, présenté les objectifs du Centre d’incubation de Djibouti qui permettra aux futurs jeunes promoteurs de ne pas sentir directement les premières difficultés liées au démarrage du projet, notamment l’exonération des taxes, le loyer, la facture énergétique, etc. Il a également évoqué les différentes institutions qui joueront un rôle important dans le processus de développement de l’entreprenariat, à savoir le secteur privé, les partenaires au développement, les organismes de financement, l’éducation et la formation professionnelle, etc.

Les ambassadeurs des pays amis et les représentants des partenaires au développement se sont dits réjouis de l’initiative et se sont engagés à accompagner ce projet ambitieux qu’est l’entreprenariat des jeunes.