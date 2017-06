Une frégate italienne à Djibouti

Une frégate de la marine italienne a accosté en début de semaine au port de Djibouti. Pour l’occasion, le commandant de la frégate, M.Francesco Pagnotta, et l’ambassadeur d’Italie accrédité en république de Djibouti ont organisé une visite guidée pour la presse.

Ce navire de guerre, qui porte le nom d’ITS Espero, fait partie de l’arsenal de guerre de la marine italienne. Il S’exprimant à cette occasion l’ambassadeur d’Italie a affirmé que l’arrivée de cette frégate à Djibouti illustre l’excellence effectue actuellement une tournée dans les pays de l’Afrique de l’Est après en Australie et dans les pays du golf persique et ceci dans le cadre de la lutte contre la piraterie et le terrorisme.

des relations qui existent entre le deux pays. Il par ailleurs ajouté que l’armée italienne dispose d’une base militaire dans le pays et que ce contingent mène aussi des actions civiles et militaires.

ITS Espero est une frégate de la dernière génération ou toutes les fonctions sont gérées par informatique. en détresse ainsi que l’identification et la destruction de toutes menaces et dangers Plus de 800 personnes sont embarquées à son bord, composé notamment des militaires, des artilleurs, des pilotes d’hélicoptère, des médecins et un équipage marin. Elle a pour mission selon son commandant d’assurer la surveillance des eaux, la reconnaissance des embarcations nuisible, le contrôle et la protection du trafic commercial, l’assistance et le secours aux embarcations de piraterie et de terrorisme.

Cette frégate qui fait plus de 100m de longueur est équipée de missiles et des torpilles et peut faire face à toute menace aérienne et marines. Faisant visiter les journalistes dans les différentes parties du navire, le commandant a indiqué que cette frégate ainsi que tous ces instruments et armements sont de fabrication italienne. Il a par ailleurs souligné que la frégate et son équipage sont disposés à apporter leur expertise et savoir faire aux garde-côtes et à la marine djiboutienne.