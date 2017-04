Forum sur la nouvelle ceinture économique de la route de la soie à Beijing : « Djibouti est un carrefour vital de la route maritime du 21ème siècle », déclare le directeur général du PDSA, M. Saad Omar Guelleh

L’info est de fraîche date. Elle est relative au forum sur la nouvelle ceinture économique de la route de la soie maritime qui s’est tenu du 6 au 7 avril 2017 à Beijing, capitale de la République Populaire de Chine.

Cette importante conférence a été organisée par les instituts chinois de relations internationales contemporaines. L’événement a vu la participation des délégations d’experts, venues de l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, de l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est, la Russie, l’Asie du Sud, l’Australie, Djibouti, l’Egypte, et l’Ethiopie. Forte de plusieurs personnes, la délégation nationale était conduite par le directeur général du Port de Djibouti Société Anonyme (PDSA). Citons en l’occurrence Saad Omar Guelleh.

Le haut responsable djiboutien a prononcé un discours très remarqué durant les assises de 2 jours de Beijing. Dans son intervention, il a souligné l’importance que revêt l’initiative de la nouvelle ceinture économique de la route de la soie maritime pour les pays d’Afrique, dont le nôtre.

Le directeur général du PDSA a rappelé que Djibouti est un carrefour vital de la route maritime du 21ème siècle qu’elle reliera au reste de la région et du continent. Très en verve, M. Saad Omar Guelleh a mis en exergue la mobilisation d’investissements conséquents par le gouvernement djiboutien dans la concrétisation d’une ambition nationale, celle qui est de faire de Djibouti un « hub » logistique incontournable dans les échanges du commerce mondial. Il a ainsi mentionné la poursuite simultanée de quatre chantiers portuaires, la mise en place de la nouvelle zone franche de libre-échange de produits industriels, les constructions d’une ligne d’interconnexion électrique, et d’un réseau ferré électrifié qui servent de traits d’union entre Djibouti et l’Ethiopie.

Autant de projets et de réalisations qui donnent un coup d’accélérateur au processus d’intégration en cours des économies djiboutienne et éthiopienne comme l’a si bien relevé le directeur général du PDSA.

M. Saad Omar Guelleh s’est en outre félicité de l’existence d’une volonté politique au sommet des Etats de Djibouti et de la Chine qui vise au renforcement des investissements chinois dans le tissu économique djiboutien. C’est pourquoi, a-t-il dit, la CMHC (China Merchants Holding Company) est le partenaire privilégié du PDSA dans la mise en œuvre du projet de port polyvalent à Doraleh. Il n’a pas manqué de remercier les organisateurs de ce forum pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux membres de la délégation djiboutienne.

Et ce tout au long de leur séjour de travail à Beijing où ils se sont entretenus avec les acteurs politiques et opérateurs privés du pays hôte, et les délégués en provenance du reste du monde des défis, risques, et opportunités de la nouvelle ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime. Il s’agit là d’un projet, lancé en 2013 par le président Xi Jinping pour approfondir les réformes et ouvrir la Chine au reste du monde. L’initiative était non seulement intéressante mais aussi opportune. Elle a suscité l’adhésion d’un bon nombre de voisins du géant asiatique. Lesquels ont du examiner attentivement les implications géopolitiques, économiques, financières et autres de cette initiative chinoise pour leur développement économique respectif.

Bref, les participants du forum de Beijing ont du mieux cerner les différents aspects et objectifs de la nouvelle ceinture économique de la route de la soie maritime.