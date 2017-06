Forum des Femmes Dirigeantes pour la Transformation de l’Afrique : Mme Moumina Houmed Hassan aux assises de New-York

La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Houmed Hassan, s’est rendue du 30 mai au 2 juin 2017 à New York pour participer à une rencontre de haut niveau intitulée « le Forum des Femmes Dirigeantes pour la Transformation de l’Afrique ». Le forum, qui s’est tenu au siège des Nations Unies, à New York, a vu la participation outre, les femmes actrices dans le domaine politique, des femmes leaders dans monde des affaires, de la société civile du secteur académique et des médias.

L’objectif du forum était de créer un espace permettant aux femmes africaines leaders de partager leurs expériences et leçons apprises, en vue de renforcer la participation transformatrice des femmes dans la prise de décision dans tous les domaines de la vie.

La conférence a servi de plate-forme pour le lancement d’un réseau des femmes leaders africaines, une nouvelle initiative qui ambitionne de transformer le continent africain grâce au leadership quantitatif et qualitatif des femmes. Par ailleurs, en marge du forum, la ministre a eu des réunions de travail avec des hauts responsables des institutions et organisations onusiennes tels que Mme Barbara Manzi, la nouvelle représentante résidente et coordinatrice du Système des Nations Unies qui va récemment prendre ses fonctions à Djibouti, Mme Phumzile Mlambo, directrice exécutive de UN Women et M. Anthony Lake, le nouveau directeur exécutif de l’ Unicef. Les discussions entre la ministre et ses interlocuteurs ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer le partenariat et d’appuyer les projets et programmes du MFF axés sur de l’autonomisation économique des femmes, la protection et la promotion des droits de tous les enfants et le bien-être des familles vulnérables.