Forum de lancement du programme AATB : Nabil Mohamed Ahmed aux assises de Rabat

Le forum de lancement du programme “Arab-Africa Trade Bridges” (AATB), qui s’assigne pour objectifs le renforcement des relations commerciales et le développement des entreprises, s’est ouvert jeudi 23 février dernier à Rabat, au Royaume du Maroc.

La République de Djibouti était représentée par son ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Citons en l’occurrence le Dr. Nabil Mohamed Ahmed qui était entouré de l’ambassadeur plénipotentiaire de la République de Djibouti au Royaume Chérifien, Ibrahim Bileh Doualeh, et du conseiller technique au Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie, Samir Aden Cheikh.

Le 1er panel d’ouverture du forum a mis l’accent sur les «perspectives des opportunités de commerce et de partenariat Arabo-Africain ». Les ministres en charge du commerce et de l’économie du Maroc, du Sénégal, de la Cote d’Ivoire, de l’Etat de Palestine, et de la Tunisie y ont pris part. Le modérateur du panel, Zyad Liman, directeur exécutif d’Afrique Magazine, a invité le ministre Djiboutien à intervenir. Le Dr. Nabil Mohamed Ahmed a prononcé un discours apprécié par les participants du forum.

Durant son intervention, le ministre djiboutien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a fait un plaidoyer dans lequel il a mis en exergue le rôle historique de Djibouti comme trait d’union entre le monde arabe et le continent africain. Le Dr. Nabil Mohamed Ahmed a mentionné que ce rôle centenaire de Djibouti s’est aujourd’hui renforcé et modernisé grâce au développement des infrastructures portuaires et ferroviaires. Il a ajouté que la République de Djibouti dispose des moyens de ses ambitions pour remplir sa vocation de «hub» logistique régional dans le monde.

“Ce qui manque à nos pays africains c’est la confiance, mais il faut que nos pays prennent en considération les points forts de chacun de nos pays et avancent en avant, tout en renforçant la formation de nos jeunes, les institutions de gouvernance, et la mise en place d’une véritable économie du savoir”, a-t-il affirmé sous les applaudissements nourris de l’assistance.

En marge des travaux du forum, le ministre et sa délégation eu des entretiens fructueux avec les autorités marocaines et plusieurs investisseurs potentiels intéressés par le développement remarquable de Djibouti.