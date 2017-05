Forum d’Affaires et d’Investissements Djibouti-Japon : Clôture des travaux au palais du peuple

Après 2 jours d’intenses travaux, le forum d’affaires et d’investissements Djibouti-Japon s’est achevé hier au palais du peuple. La tenue de ce forum s’inscrit dans le prolongement de la rencontre entre le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et le Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe, lors du sommet de la TICA VI, qui s’est tenu à Nairobi, au Kenya.

La cérémonie de clôture était à la hauteur des attentes placées par le gouvernement djiboutien pour attirer les investisseurs Japonais sur notre sol. Plusieurs personnalités politiques ont successivement pris la parole au micro de la tribune pour mettre en exergue l’importance que revêt ce forum d’affaires et d’investissements entre La République de Djibouti et le Japon.

En premier lieu, le ministre auprès de la Présidence, chargé de l’Investissement, M. Ali Guelleh Aboubaker, a souligné que l’organisation d’un forum de ce niveau constitue la preuve tangible de l’excellence des relations bilatérales djibouto-nippones. En effet, notre pays entretient une coopération bilatérale solide avec le japon, un partenaire d’exception, dans divers domaines, notamment celui des investissements directs, et cela depuis l’accès à notre indépendance.

C’était du moins la conviction affichée de M. Ali Guelleh Aboubaker. Il a indiqué que de nombreux projets, surtout dans le secteur des infrastructures portuaires auront des retombées positives sur notre croissance à terme. Cependant, la diversification de notre partenariat constitue, a-t-il rappelé, pour notre gouvernement un impératif pour une économie plus homogène. «La République de Djibouti est résolue de s’inscrire dans ces ambitieux programmes pour que nous disposions d’un partenariat solide avec ce grand pays. C’est dans cette perspective et pour sortir définitivement du sous-développement, que notre gouvernement a entrepris une série de reformes structurelles préalables à la modernisation de la vie économique et à l’amélioration du climat des affaires », a-t-il déclaré en substance.

Mieux, le ministre a mis en exergue que la part des investissements directs représente aujourd’hui 25% de notre produit intérieur brut(PIB). Ce qui est conforme à la moyenne pour l’évolution constante d’une nation. La structure des flux d’investissement est de plus en plus diversifiée.

Très en verve, M. Ali Guelleh Aboubaker a mentionné que le but des accords de protection et d’encouragement réciproques des investisseurs est de créer précisément, par la voie des conventions internationales, un climat solide de confiance pour attirer les capitaux privés.

De son côté, le président de l’Autorité des ports et zones franches de Djibouti, a évoqué la position géostratégique enviable de Djibouti. « Situé à l’embouchure de la Red Sea et à la porte du canal de Suez, notre pays se trouve au centre des routes commerciales mondiales. Djibouti est au carrefour de deux des trois routes d’expédition les plus fréquentées dans le monde. Nous connectons l’Asie, l’Afrique et l’Europe», a dit M. Aboubaker Omar Hadi.

A l’entendre, Djibouti ne manque pas d’atouts, et devra sans doute miser sur l’amélioration de ces infrastructures pour s’extraire du sous développement. le quatrième et le plus grand de ces projets est le Doraleh Multi-Purpose (DMP). Le port sera inauguré le 24 mai prochain. D’une superficie de 690 hectares, le DMP constituera une plate-forme logistique essentielle pour le commerce dans le et hors du continent africain.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai a affirmé que la visite de cette délégation d’hommes d’Affaires marque un tournant dans les relations bilatérales djibouto-japonaises. « Le secteur privé est la clé de voute pour qu’un pays se puisse se développer. Sans doute, le gouvernement djiboutien l’a bien compris à travers la mise en place du guichet unique si l’on suit jusqu’au bout le raisonnement du diplomate japonais.

En marge de ce forum, les hommes d’affaires nippons se sont rendus dans différents sites propices au développement des investissements.