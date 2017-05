Forum « la Ceinture et la Route » à Beijing : Djibouti et la Chine renforcent leurs liens

C’est une délégation conduite par le président de l’Autorité des ports et des zones franches de Djibouti(APZFD), Aboubaker Omar Hadi, qui a participé au Forum « la Ceinture et la Route » qui s’est tenu cette semaine à Beijing.

Le Forum, l’événement international le plus prestigieux en matière de promotion de l’Initiative « la Ceinture et la Route », a réuni près de 30 chefs d’État et de gouvernement et des représentants de plus de 130 pays et de 70 organisations internationales.

Le chef de la délégation djiboutienne, Aboubaker Omar Hadi a participé à des réunions de haut niveau avec des entreprises chinoises qui ont exprimé leur désir d’investir à Djibouti. Lors de ces séances de travail, M. Hadi a souligné le rôle de Djibouti en tant que centre commercial clé sur la route maritime appelée aussi « nouvelle route de la soie ».

«Notre position stratégique et nos installations de classe mondiale ont fait de Djibouti un centre commercial reconnu mondialement. La Chine a choisi de faire de Djibouti un centre clé de cette « nouvelle route de la soie. Nous souhaitons consolider notre partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines », a-t-il déclaré en substance.

Djibouti a travaillé avec la Chine à un certain nombre de projets au cours des dernières années, y compris la construction du chemin de fer d’Addis-Abeba-Djibouti et de la zone internationale de libre-échange de Djibouti (DIFTZ), qui deviendra à terme la plus grande zone de libre-échange d’Afrique.

La Chine est également un partenaire clé du projet de port multi-usage de Dolaleh (DMP), projet d’une valeur de 590 millions de dollars américains. Le port ultramoderne, financé conjointement par China Merchant Holdings, devrait être inauguré d’ici la fin du mois de mai 2017.

Lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013, l’initiative dite « la Ceinture et la Route », vise à combler le manque d’infrastructures commerciales autour du globe. Grâce à des investissements de plus de 1 milliard de dollars américains, l’initiative représente le plus grand plan économique de l’histoire, susceptible d’avoir un impact sur les conditions de vie de plus d’un milliard de personnes dans le monde.