Formations adaptées aux personnes handicapées : L’église protestante met la main à la pâte

Le centre de formation et de service social de l’Eglise Protestante Evangélique de Djibouti (EPED) vient de clôturer une formation de 33 mois destinée aux handicapés moteurs. La cérémonie de remise de diplômes aux jeunes en situation de handicap moteur qui ont suivi la formation au métier d’Assistant Gestionnaire en Réseau Informatique et aux Notions d’Entreprenariat, s’est déroulée dans la salle de conférence de l’église. Cet événement a réuni une pléiade de personnalités dont notamment les représentants du Secrétariat d’Etat aux affaires sociales, du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, un diplomate de l’union européenne, ainsi que le président du Réseau National des Handicapés et le président de la Commission Nationale des Droit de l’Homme. Depuis le 22 septembre 2015, le Centre de Formation de l’EPED a accueilli une trentaine de jeunes en situation de handicap moteur pour une Formation bilingue (français & anglais), au métier d’assistant gestionnaire de réseau informatique et aux notions d’entreprenariat. Elle contribue par ses activités aux efforts de lutte contre la pauvreté, en favorisant l’insertion sociale et économique des jeunes déscolarisés et ceux vivant avec un handicap moteur.

S’exprimant à cette occasion, le directeur par intérim et coordinateur des projets éducatifs du centre de formation et de service social de l’Eglise, M. Mukendi Pierre, a affirmé que cette formation a vue le jour suite à un constat fait sur le regard des gens sur les personnes handicapées. « Victimes de discrimination et de marginalisation, a-t-il ajouté, elles ne bénéficient pas toujours d’une éducation et d’une formation professionnelles appropriées pour accéder au marché de l’emploi, pour vivre de façon indépendante en vue de leur pleine et effective participation à la société. Il a par ailleurs souligné que cette action visait à améliorer l’employabilité et la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap moteur en revalorisant leur niveau de scolarité et les rendant capables de contribuer par la vie active au développement de la société en pleine expansion.

« Nous tenons d’une manière spéciale, a déclaré M. Pierre en guise de conclusion, à remercier le Gouvernement de la République de Djibouti et le chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour le strict respect de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qu’il a ratifié en 2012, et dont l’article 27 demande notamment de “favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures”, ainsi que de “promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.

Notons que c’est la délégation de l’Union européenne qui a financé ce projet. Et dans ce cadre que le président du Réseau National des Handicapés a tenu à rendre un vibrant hommage à l’Union européenne pour cette contribution financière.

« Sachez que votre part de financement a servi à redonner de l’espoir à ces jeunes qui viennent de terminer leur formation et sont prêts à affronter la vie avec une grande motivation », a-t-il dit. Il a également remercié le Service Protestant de Mission de France, l’association Action Handicap, l’Association vivre plus fort, l’ADDS, Djibouti télécom et le Réseau National des handicapés, pour leur apport dans la mise en œuvre de ce projet.

La cérémonie s’est terminée avec la remise des diplômes aux stagiaires qui ont suivi cette formation. Selon Halima, une jeune fille qui souffre de handicap moteur et qui a bénéficié de cette formation, il est temps de leur trouver des emplois qu’elle et ses camarades puissent mettre en œuvre les acquis. Le développement d’un pays commence par l’éducation de sa population afin qu’elle puisse avoir des qualifications nécessaires au besoin de son économie. Face à un monde professionnel de plus en plus exigeant, une main d’œuvre qualifiée est un indicateur essentiel pour une émergence évolutive et constructive.